Однак після фіналу багато хто замислився, скільки серій налічує другий сезон і чи буде продовження, адже не всі сюжетні лінії були повністю розкриті. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, скільки серій у другому сезоні, чим завершився серіал та чи є інформація про третій сезон.

Скільки серій у 2-му сезоні "Просто Надії" та чи буде продовження?

Другий сезон українського серіалу "Просто Надія" налічує 16 епізодів, які зараз можна подивитись на Київстар ТБ. Хоча глядачі очікували, що він, як і перший сезон, складатиметься з 24 серій. Втім, через відкритий фінал багато українців сподіваються, що творці таким чином натякають на можливе продовження.

Офіційно третій сезон наразі не анонсовано, однак у мережі прихильники активно висловлюють бажання побачити продовження історії та хепі-енд для улюблених персонажів. Ось що вони пишуть в мережі:

"Чекаємо 3 сезон, хочеться нормального фіналу для Уляни та Яна"

"Ну і нерви ви нам зробили! Дуже хочемо та просимо 3 сезон, бо Уляна має бути щаслива!"

"Такий чудовий фільм. Обов'язково потрібен 3 сезон"

"Неймовірний серіал! Дякую, але дуже надіюсь, що буде 3 сезон."

"Я сподіваюсь, що в 3 сезоні, якщо він буде, буде більше Віти та Стаса"

Чим закінчився 2-й сезон серіалу "Просто Надія"?

Для багатьох персонажів серіалу "Просто Надія" другий сезон завершився хепі-ендом. А саме: Надія Ткаченко та Максим Залужний стануть батьками й нарешті одружилися. Марина та Іван Степанович Бублик також стали парою – Марина побачила в ньому справжнього чоловіка, а він нарешті зміг завоювати її серце. Раїса Петрівна та Терентій Васильович вирішили всі свої проблеми й готові разом проживати найщасливіші дні життя, приймаючи минуле одне одного та розділяючи його з дітьми й онуками.

Едуард Бокун нарешті опинився у в'язниці, а Тарас та Олена щасливо виховують дитину.

Однак залишаються й незавершені сюжетні лінії. Зокрема, поява нових персонажів – сестри Надії Уляни та Яна – досі викликає багато запитань. Адже незрозуміло, яке минуле приховує Ян, чому йому довелося повернутися до Польщі, хто була та дівчина, яка супроводжувала його, і чому він не розповів правду Уляні, а просто втік зі Звягеля за кордон. Крім того, невідомо, як складеться життя Юрія Ткаченка, ексчоловіка Надії, який постійно вдається до брехні, щоб отримати власну вигоду.

Тож залишається сподіватися, що третій сезон серіалу "Просто Надія" не змусить довго чекати.