Хтось у захваті від перегляду перших епізодів, а дехто – розчарований. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку відгуків, які українці залишили одразу після прем'єри двох перших серій.
Що пишуть українці про новий серіал "Підміна"?
На інстаграм-сторінці stbserial вже можна знайти чимало коментарів про перші епізоди серіалу "Підміна", який наразі доступний на платформі Київстар ТБ. Відгуки – різні: хтось у захваті від сюжету та акторського складу, інші ж критикують творців за музичне оформлення й зазначають, що очікували більшого.
Втім, ці оцінки сформовані лише після перегляду двох перших епізодів. Цілком імовірно, що після виходу всього серіалу думки прихильників і критиків можуть змінитися. А наразі ось що пишуть українці:
- "Дуже цікавий сюжет. Дивлюся із задоволенням. І актори вдало підібрані."
- "Сюжет дуже цікавий"
- "Звісно нічого не маю проти Антоніни, але просто цікаво чому не взяли акторок-близнючок?"
- "Цікаво!! Але дуже гучна музика."
Відгуки на серіал "Підміна" / Скриншот з інстаграму
- "Слабенький серіал. Якось 2 серії не вражають і не чіпляють"
- "Антоніна в будь якому образу класна, а взагалі Мотря найкраща за всіх"
- "Очікувала чогось більшого"
- "Дві ролі Антоніни це щось!!"
- "Який акторський склад!"
Відгуки на серіал "Підміна" / Скриншот з інстаграму
Що цікаво знати про серіал "Підміна"?
- Прем'єра українського серіалу "Підміна" відбулася 20 квітня 2026 року.
- Переглянути серіал можна з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ.
- Крім того, він доступний на платформі Київстар ТБ.
- Головні ролі у стрічці виконали Антоніна Хижняк, Владислав Никитюк, Олег Загородній, Іван Бліндар, Лариса Руснак та інші.
- Серіал налічує 16 епізодів.