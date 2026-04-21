Хтось у захваті від перегляду перших епізодів, а дехто – розчарований. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку відгуків, які українці залишили одразу після прем'єри двох перших серій.

Рекомендуємо Скільки серій у 2 сезоні "Просто Надії" та чим завершився серіал: чи буде 3 сезон

Що пишуть українці про новий серіал "Підміна"?

На інстаграм-сторінці stbserial вже можна знайти чимало коментарів про перші епізоди серіалу "Підміна", який наразі доступний на платформі Київстар ТБ. Відгуки – різні: хтось у захваті від сюжету та акторського складу, інші ж критикують творців за музичне оформлення й зазначають, що очікували більшого.

Втім, ці оцінки сформовані лише після перегляду двох перших епізодів. Цілком імовірно, що після виходу всього серіалу думки прихильників і критиків можуть змінитися. А наразі ось що пишуть українці:

"Дуже цікавий сюжет. Дивлюся із задоволенням. І актори вдало підібрані."

"Сюжет дуже цікавий"

"Звісно нічого не маю проти Антоніни, але просто цікаво чому не взяли акторок-близнючок?"

"Цікаво!! Але дуже гучна музика."



Відгуки на серіал "Підміна" / Скриншот з інстаграму

"Слабенький серіал. Якось 2 серії не вражають і не чіпляють"

"Антоніна в будь якому образу класна, а взагалі Мотря найкраща за всіх"

"Очікувала чогось більшого"

"Дві ролі Антоніни це щось!!"

"Який акторський склад!"



Що цікаво знати про серіал "Підміна"?

Прем'єра українського серіалу "Підміна" відбулася 20 квітня 2026 року.

Переглянути серіал можна з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ.

Крім того, він доступний на платформі Київстар ТБ.

Головні ролі у стрічці виконали Антоніна Хижняк, Владислав Никитюк, Олег Загородній, Іван Бліндар, Лариса Руснак та інші.

"Підміна": дивіться онлайн анонс серіалу