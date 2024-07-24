Суд над Алеком Болдуином: присяжная раскрыла неожиданные подробности по делу

Одна из присяжных в судебном процессе над Алеком Болдуином, который рассматривал дело о непредумышленном убийстве украинки, решила поделиться своим видением происходящего. Несмотря на то, что актера признали невиновным, присяжная Мартина Маркес выразила свои сомнения относительно всего судебного процесса.

Она поставила под вопрос как сам процесс принятия решения, так и некоторые доказательства, которые были представлены в суде. Мартина Маркес считает, что могут быть моменты, которые не были должным образом рассмотрены, и это вызывает у нее ощущение несправедливости, оставшееся после оглашения вердикта.

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Присяжная в суде над Болдуином по делу об убийстве украинки раскрыла детали

После судебного заседания по делу с Алеком Болдуином присяжная Мартина Маркес высказала свое мнение, что расследование и судебный процесс с самого начала были проведены неправильно.

Она отметила, что прокурор изобразила Болдуина как "безрассудного" человека, который игнорировал все правила безопасности на съемочной площадке, где произошла трагедия. Болдуина пытались обвинить в непредумышленном убийстве, но по мнению Маркес, обвинения были слишком суровыми.

Женщина также выразила сомнения относительно револьвера, из которого был произведен выстрел, приведший к смерти Галины Гатчинс. В суде было представлено видео, где оружейница фильма Ханна Гутьеррес-Рид, которая была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, передает пистолет шерифу. Маркес обратила внимание, что перед тем, как оружие передали шерифу, оно могло быть в руках многих людей, а выстрел был произведен именно из рук Болдуина.

В итоге, Мартина Маркес считает, что основная ответственность за смерть украинки Галины Гатчинс лежит на оружейнице фильма. Однако суд пытался переложить вину на звезду, создавая впечатление, что Болдуин несет основную ответственность за трагический инцидент.