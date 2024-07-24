Вона поставила під питання як сам процес прийняття рішення, так і деякі докази, які були представлені в суді. Мартіна Маркес вважає, що можуть бути моменти, які не були належним чином розглянуті, і це викликає у неї відчуття несправедливості, що залишилося після оголошення вердикту.

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Присяжна в суді над Болдвіном у справі про вбивство українки розкрила деталі

Після судового засідання у справі з Алеком Болдвіном присяжна Мартіна Маркес висловила свою думку, що розслідування та судовий процес з самого початку були проведені неправильно.

Вона зазначила, що прокурорка зобразила Болдвіна як "нерозважливу" людину, яка ігнорувала всі правила безпеки на знімальному майданчику, де сталася трагедія. Болдвіна намагалися звинуватити в ненавмисному вбивстві, але на думку Маркес, звинувачення були занадто суворими.

Жінка також висловила сумніви щодо револьвера, з якого був зроблений постріл, що призвів до смерті Галини Гатчинс. У суді було представлено відео, де зброярка фільму Ханна Гутьєррес-Рід, яка була засуджена до 18 місяців в'язниці, передає пістолет шерифу. Маркес звернула увагу, що перед тим, як зброю передали шерифу, вона могла бути в руках багатьох людей, а постріл був зроблений саме з рук Болдвіна.

У підсумку, Мартіна Маркес вважає, що основна відповідальність за смерть українки Галини Гатчинс лежить на зброярці фільму. Проте суд намагався перекласти вину на зірку, створюючи враження, що Болдвін несе основну відповідальність за трагічний інцидент.