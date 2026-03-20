Украинский фильм "Поезд "Червона Рута" вызвал настоящий ажиотаж в Threads

20 августа 2026 года в украинских кинотеатрах выйдет фильм "Поезд "Червона Рута". Это долгожданная премьера полнометражного фильма, посвященного 35-летию независимости Украины.

Кроме того, лента приурочена к 55-летию песни "Червона Рута" и одноименного культового музыкального фильма. В материале 24 Канала расскажем, почему эта лента уже успела наделать настоящего ажиотажа в сети и почему ее так ждут украинцы.

Что известно о фильме "Поезд "Червона рута"?

Фильм "Поезд "Червона Рута" – романтическая комедия. Производство осуществили Film UA и Прототип Продакшн, продюсером стал Юрий Горбунов.

В ленте зрители увидят действительно звездный актерский состав: Станислав Боклан, Александр Рудинский, Вячеслав Довженко, Михаил Хома, Анна Кузина, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Роман Луцкий, Екатерина Кузнецова, Екатерина Варченко, Олеся Самаева, Дмитрий Павко, Анастасия Иванюк и другие.

Это третья часть популярной серии фильмов о приключениях в поездах – предыдущие ленты называются "Поезд в 31 декабря" и "Поезд к Рождеству". Очевидно, что работа над фильмом осуществляется в сотрудничестве с Укрзализныцей. Для съемок команда специально создала поезд "Червона Рута", который уже курсирует по путям Украины под знаменитую песню.

Шон Пенн в фильме "Поезд "Червона рута": что известно?

В фильме, вероятнее всего, появится настоящий друг Украины, оскароносный Шон Пенн. Недавно он продекламировал строки песни "Червона Рута" на Киевском вокзале. Видео появилось на странице Юрия Горбунова, где он намекнул, что Шон Пенн станет одним из актеров ленты.

До премьеры еще достаточно много времени, но украинцы уже находятся в режиме ожидания – ведь это будет одна из самых ярких кинопремьер 2026 года.

Кроме того, в фильме зрители увидят камео Ирины Билык, Александра Пономарева, Натальи Могилевской, Олега Михайлюты и других звезд, которые станут для зрителя настоящим сюрпризом.