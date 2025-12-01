История, которая напоминает, что никто не сломает украинцев, пока они в единстве. Эксклюзивно для 24 Канала украинский ведущий, шоумен и продюсер Юрий Горбунов рассказал об этой ленте.

Что сказал Юрий Горбунов о новой украинской комедии "Поезд к Рождеству"?

Во время, когда российские оккупанты пытаются уничтожить наше единство, украинцы стоят. И фильм "Поезд к Рождеству" именно об этом. О том, что мы готовы бороться за свое счастье и свет в своих домах и в своих душах.

Это таблетка к возвращению нашего ментального здоровья. Это то, что дает нам положительную эмоцию. После чего люди выходят из фильма и улыбаются. Это то, что нам надо. Потому что нам после победы надо восстанавливать страну, надо морально сохранять здоровье,

– отмечает Юрий Горбунов.

На вопрос, сможет ли фильм добавить рождественского настроения людям, которые его сейчас потеряли, Горбунов ответил, что, бесспорно, сможет. Он отметил, что так же было и с предыдущим фильмом "Поезд в 31 декабря", и сейчас команда продолжает эту традицию, ведь Рождество – это праздник семьи, семьи и семейных ценностей.

Обязательно наступит время, когда все семьи объединятся. Обязательно. Это испытание, которое мы все должны пройти,

– говорит Горбунов.

Отвечая с кем из актеров ему было приятнее всего работать в проекте, Юрий сказал, что у него нет нелюбимых актеров, ведь все, кто снимается в его проектах, являются для него любимыми. Также он прокомментировал, кого было труднее всего уговорить принять участие в съемках, отметив, что это актер, имя которого пока не разглашают, поскольку это сюрприз. Он добавил, что зрители увидят его, когда посмотрят фильм.

А сделать это можно уже в кинотеатрах вашего города.

О чем сюжет фильма "Поезд к Рождеству"?

Лента "Поезд к Рождеству" рассказывает о том, как поезд с совершенно разными пассажирами, у которых есть свои планы, цели и точки назначения, случайно застревает из-за зимней метели. Кажется, им придется праздновать самый семейный праздник в году вместе. Поэтому совершенно незнакомым людям придется стать друг другу настоящей семьей. Но удастся ли им это – вы узнаете в финале этой семейной комедии.

Лента наполнена теплом, радостью и комическими моментами, которые подарят вам незабываемые впечатления и эмоции от просмотра.