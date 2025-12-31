Самая ожидаемая рождественская украинская комедия уже доступна на Netflix

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера еще одного украинского фильма. На этот раз ленты "Поезд к Рождеству", которую с нетерпением ждали украинцы.

Что известно о премьере фильма "Поезд к Рождеству" на Netflix?

30 декабря 2025 года на стриминговой платформе Netflix состоялась долгожданная премьера. В онлайн-пространство вышел самый ожидаемый рождественский украинский фильм "Поезд к Рождеству". Это праздничная комедия, которая уже успела полюбиться большому количеству украинцев.

А теперь все, кто до сих пор не успел посмотреть ленту в кинотеатрах своего города, смогут сделать это в собственных домашних онлайн-кинотеатрах. Эта новость изрядно порадовала зрителей, ведь в рождественско-новогодний период так хочется создавать праздничное настроение. И эта комедия может стать идеальным вариантом для этого.

Что известно о фильме "Поезд к Рождеству"?

Премьера фильма "Поезд к Рождеству" состоялась 1 декабря 2025 года в украинских кинотеатрах.

Это семейная комедия, которая действительно дарит праздничные эмоции.

Лента стала органическим продолжением первой части под названием "Поезд в 31 декабря".

"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма