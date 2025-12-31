Найочікуваніша різдвяна українська комедія вже доступна на Netflix

На стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра ще одного українського фільму. Цього разу – стрічки "Потяг до Різдва", на яку з нетерпінням чекали українці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку netflix.ua. У матеріалі ви дізнаєтеся більше про сюжет і акторський склад фільму.

Що відомо про прем'єру фільму "Потяг до Різдва" на Netflix?

30 грудня 2025 року на стримінговій платформі Netflix відбулася довгоочікувана прем'єра. В онлайн-простір вийшов найочікуваніший різдвяний український фільм "Потяг до Різдва". Це святкова комедія, яка вже встигла полюбитися великій кількості українців.

А тепер усі, хто досі не встиг переглянути стрічку в кінотеатрах свого міста, зможуть зробити це у власних домашніх онлайн-кінотеатрах. Ця новина неабияк потішила глядачів, адже в різдвяно-новорічний період так хочеться створювати святковий настрій. І ця комедія може стати ідеальним варіантом для цього.

Що відомо про фільм "Потяг до Різдва"?

Прем'єра фільму "Потяг до Різдва" відбулася 1 грудня 2025 року в українських кінотеатрах.

Це сімейна комедія, яка справді дарує святкові емоції.

Стрічка стала органічним продовженням першої частини під назвою "Потяг у 31 грудня".

"Потяг до Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму