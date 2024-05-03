Защищая собрата: на фронте погиб украинский актер и военный Евгений Шумилов
Источник:Иван Марченко
Евгений Шумилов известен по роли воина из рекламы Новой почты. Украинский актер театра и кино мобилизовался в ряды ВСУ два года назад.
Евгений погиб на фронте 30 апреля. О смерти актера сообщил его близкий друг, а также написал в своих соцсетях украинский режиссер Антонио Лукич.
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На фронте погиб Евгений Шумилов
О смерти Евгения Шумилова сообщил его близкий друг Иван Марченко. Он рассказал, что актер погиб, защищая раненого собрата.
Кроме того, мужчина сообщил, что у Евгения осталась мама и отчим с инвалидностью, поэтому все небезразличные могут финансово приобщиться и помочь семье погибшего бойца.
Вся информация о прощании будет позже.
30 апреля на фронте, защищая раненого побратима, погиб мой близкий друг Евгений Шумилов. Евгений был актером театра и кино, два года назад мобилизовался в ряды ВСУ и верно служил и защищал Украину. Жизнерадостный, позитивный, бодрый и настоящий – таким ты останешься в моем сердце навсегда, друг,
– написал Иван Марченко.
О его смерти также написал в своих соцсетях Антонио Лукич, с которым ранее работал на съемочной площадке Евгений Шумилов.
Имел честь поработать с ним на съемочной площадке, где он так пронзительно, и с такой надеждой смотрел в будущее. Спасибо тебе, Женя, светлая память,
– говорится в публикации.
Евгений Шумилов, который участвовал в театральных спектаклях и снимался в сериалах, мобилизовался в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения.
Фильмография Евгения Шумилова
- "Вещественное доказательство",
- "Реальная мистика",
- "Скорая",
- "Агенты справедливости",
- "Отдел 44".
Украинцы искренне благодарны Евгению Шумилову за сознательную позицию с самого начала великой войны и защиту Украины от российского агрессора, а также выражают соболезнования близким по поводу тяжелой потери.