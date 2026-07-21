21 июля стало известно о еще одной тяжелой утрате. На фронте погиб украинский актер Евгений Бушмакин. Ему было всего 45 лет. Трагическую новость сообщила режиссер и подруга актера Тоня Ноябрева. В своем инстаграме она опубликовала короткий, но чрезвычайно эмоциональный пост.

Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня как будто сердце вырвали, – написала она.



На войне погиб украинский актер Евгений Бушмакин / инстаграм Тони Ноябрьовой



Подробности об обстоятельствах гибели пока не сообщаются.

В то же время режиссер рассказала, как Евгений Бушмакин оказался на войне. По ее словам, актера остановили представители ТЦК, после чего он был мобилизован. Впоследствии он служил в штурмовой бригаде.



На войне погиб украинский актер Евгений Бушмакин / Инстаграм Тони Ноябрьовой



В своем посте Ноябрьева подчеркнула, что Евгений не был человеком войны.

Он не умел воевать, он любил детей и очень хотел увидеть сына. Он был выдающимся актером, преподавателем и другом, – написала режиссер.



На войне погиб украинский актер Евгений Бушмакин / Инстаграм Тони Ноябрьовой

Кто такой Евгений Бушмакин

Евгений Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. После окончания в 2005 году режиссерского факультета Киевского национального университета культуры и искусств он решил стать актером.

Актер запомнился зрителям ролями в фильмах "День независимости", "Все будет хорошо" и "Герой моего времени", которая принесла ему номинацию на "Золотую Дзигу".

Напомним, что Евгений – не первый украинский актер, погибший на войне.