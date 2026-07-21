21 липня стало відомо про ще одну болісну втрату. На фронті загинув український актор Євген Бушмакін. Йому було лише 45 років. Трагічну звістку повідомила режисерка та подруга актора Тоня Ноябрьова. У своєму Instagram вона опублікувала короткий, але надзвичайно емоційний допис.

Просто не можу ані дихати, ані говорити. Женя загинув, у мене ніби вирвали серце, – написала вона.



На війні загинув український актор Євген Бушмакін / Інстаграм Тоні Ноябрьової



Подробиць про обставини загибелі наразі не повідомляють.

Водночас режисерка розповіла, як Євген Бушмакін опинився на війні. За її словами, актора зупинили представники ТЦК, після чого він був мобілізований. Згодом він служив у штурмовій бригаді.



На війні загинув український актор Євген Бушмакін / Інстаграм Тоні Ноябрьової



У своєму дописі Ноябрьова наголосила, що Євген не був людиною війни.

Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом, – написала режисерка.



На війні загинув український актор Євген Бушмакін / Інстаграм Тоні Ноябрьової

Хто такий Євген Бушмакін

Євген Бушмакін народився 28 травня 1981 року у Полтаві. Після закінчення у 2005 році режисерського факультету Київського національного університету культури і мистецтв він вирішив стати актором.

Актор запам'ятався глядачам ролями у стрічках "День незалежності", "Все буде добре" та "Герой мого часу", яка принесла йому номінацію на "Золоту Дзиґу".

Нагадаємо, що Євген не перший український актор, що загинув на війні.