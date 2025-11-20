Актеры 2 сезона сериала "Пограничники", который покорил украинцев
- 17 ноября вышла первая часть 2 сезона сериала "Пограничники", новые эпизоды будут доступны 15 декабря.
- К актерскому составу присоединился Дмитрий Сова, который служит в ВСУ, среди других актеров: Владимир Ращук, Дмитрий Павко, Анастасия Иванюк, Евгений Ламах и Анастасия Нестеренко.
17 ноября вышла 1 часть долгожданного 2 сезона сериала "Пограничники", который обожают украинцы. Любимые герои –Андрей Абрамчук, Анатолий Вильчинский, Дарья Борщевская вернулись в академию с фронта, чтобы продолжить обучение и стать офицерами. Новые эпизоды будут доступны уже 15 декабря.
Во 2 сезоне "Пограничников" появился и новый преподаватель. Его играет Дмитрий Сова, который сейчас служит в рядах Вооруженных Сил Украины. 24 Канал расскажет больше о главных актерах сериала.
Кто сыграл во 2 сезоне сериала "Пограничники"?
Владимир Ращук (Иван Криницкий)
После начала полномасштабного вторжения Владимир Ращук ушел добровольцем на фронт. Он – офицер батальона "Свобода" в составе бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж". 5 октября военнослужащий во второй раз стал отцом. Его жена, актриса Виктория Билан, родила сына, которого назвали Ярема.
Дмитрий Павко (Андрей Абрамчук)
Дмитрий Павко сыграл одного из самых ярких персонажей в сериале "Пограничники" – курсанта Андрея Амбрамчука. Он также известен по фильмам "Поезд в 31 декабря", "Каховский объект", "Дядя Толя".
Анастасия Иванюк (Оксана Попельнюх)
Анастасия Иванюк – молодая украинская актриса из Киева. Она училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на курсе народного артиста Украины Олега Шаварского. Является актрисой Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
Евгений Ламах (Анатолий Вильчинский)
В конце сентября стало известно, что Евгений Ламах мобилизовался. Близкие актеры с пониманием отнеслись к его решению присоединиться к армии. Мужчина известен по фильмам "Мирный-21", "Круты 1918", "Дом "Слово": Бесконечный роман".
Анастасия Нестеренко (Дарья Борщевская)
Наибольшая популярность пришла к Анастасии Нестеренко после сериала "Новенькая", где она сыграла главную роль. Актриса также снялась в 4 сезоне "Крепостной" и в фильме "Буча", вышедшем в 2024 году.
Дмитрий Сова (новый преподаватель)
Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, Дмитрий Сова пополнил ряды ВСУ. Он не слишком активен в социальных сетях и не много рассказывает о своей службе. Весной 2025 года актер делился, что служит в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.