Актори 2 сезону серіалу "Прикордонники", який підкорив українців

17 листопада вийшла 1 частина довгоочікуваного 2 сезону серіалу "Прикордонники", який обожнюють українці. Улюблені герої – Андрій Абрамчук, Анатолій Вільчинський, Дарина Борщевська повернулись до академії з фронту, щоб продовжити навчання та стати офіцерами. Нові епізоди будуть доступні вже 15 грудня.

У 2 сезоні "Прикордонників" з'явився й новий викладач. Його грає Дмитро Сова, який нині служить у лавах Збройних Сил України. 24 Канал розповість більше про головних акторів серіалу.

Не пропустіть Новий український фільм, який варто подивитися, коли хочеться плакати

Хто зіграв у 2 сезоні серіалу "Прикордонники"?

Володимир Ращук (Іван Криницький)

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Ращук пішов добровольцем на фронт. Він – офіцер батальйону "Свобода" у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж". 5 жовтня військовослужбовець удруге став батьком. Його дружина, акторка Вікторія Білан, народила сина, якого назвали Ярема.

Володимир Ращук і Вікторія Білан з сином / Фото з інстаграму актора

Дмитро Павко (Андрій Абрамчук)

Дмитро Павко зіграв одного з найяскравіших персонажів у серіалі "Прикордонники" – курсанта Андрія Амбрамчука. Він також відомий за фільмами "Потяг у 31 грудня", "Каховський об'єкт", "Дядя Толя".

Дмитро Павко / Фото з інстаграму актора

Анастасія Іванюк (Оксана Попельнюх)

Анастасія Іванюк – молода українська акторка з Києва. Вона навчалась у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на курсі народного артиста України Олега Шаварського. Є акторкою Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

Анастасія Іванюк / Фото з інстаграму акторки

Євген Ламах (Анатолій Вільчинський)

Наприкінці вересня стало відомо, що Євген Ламах мобілізувався. Близькі актори з розумінням поставились до його рішення долучитися до війська. Чоловік відомий за фільмами "Мирний-21", "Крути 1918", "Будинок "Слово": Нескінченний роман".

Євген Ламах / Фото з інстаграму актора

Анастасія Нестеренко (Дарина Борщевська)

Найбільша популярність прийшла до Анастасії Нестеренко після серіалу "Новенька", де вона зіграла головну роль. Акторка також знялась у 4 сезоні "Кріпосної" та у фільмі "Буча", що вийшов у 2024 році.

Анастасія Нестеренко / Фото з інстаграму акторки

Дмитро Сова (новий викладач)

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Дмитро Сова поповнив лави ЗСУ. Він не надто активний у соціальних мережах та не багато розповідає про свою службу. Навесні 2025 року актор ділився, що служить у першому центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ.

Дмитро Сова / Фото з інстаграму актора