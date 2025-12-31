Идеальный для Нового года: новый украинский сериал, который обожают зрители
- Новый украинский мини-сериал "Похищенная на Рождество" стал самым популярным среди зрителей.
- Главные роли исполнили Антонина Хижняк, Александр Соколов, Даниил Маржец, Роман Луцкий, Катарина Файн.
Если новогоднюю ночь планируете провести дома, то рекомендуем к просмотру новый украинский мини-сериал, который сейчас является самым популярным среди зрителей.
Это праздничная комедия "Украденная на Рождество" с Антониной Хижняк в главной роли. Эта четырехсерийная мелодрама согреет теплыми эмоциями и подарит атмосферу чуда, пишет 24 Канал.
Тоже интересно Забудьте об "Иронии судьбы": 3 старые новогодние фильмы, которые надо увидеть хоть раз в жизни
Сюжет сериала "Похищенная на Рождество"
События в сериале происходят накануне Рождества. 35-летняя Кристина – мама двух подростков, которую по ошибке похищают, принимая за жену влиятельного застройщика. Вместо того чтобы убежать, Кристина решает, что это ее шанс изменить собственную жизнь к лучшему.
Похитителем оказывается честный врач, которого довели до отчаяния. Вместе с Кристиной он разрабатывает рискованный план мести коррумпированному бизнесмену. Именно с этого начинаются их рождественские приключения.
Главные роли сыграли любимые украинские актеры: Антонина Хижняк, Александр Соколов, Даниил Маржец, Роман Луцкий, Катарина Файн.
В то время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Кино 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатить 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.
А от редакции Кино 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным.
https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP
Что еще посмотреть в новогоднюю ночь?
- На Netflix вышла праздничная украинская комедия "Поезд к Рождеству", которая является продолжением прошлогоднего фильма "Поезд в 31 декабря".
- Недавно на стриминговой платформе состоялась премьера сериала "Человек против младенца" с Роуэном Эткинсоном в главной роли. Здесь он сыграл Тревора, который накануне Рождества ухаживает не только за роскошным поместьем, но и за малышом.
- Еще один фильм, который рекомендуем к просмотру, – "Новогодний корпоратив". По сюжету, Клей Ванстоун работает в филиале крупной компании, которой руководит его сестра Кэрол. Однажды Клей оказывается под угрозой увольнения. Чтобы предотвратить это, он решает устроить грандиозный корпоратив перед Рождеством и этим привлечь крупного клиента. Однако вечеринка выходит из-под контроля и еще больше усложняет ситуацию.