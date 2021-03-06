Чарли Чаплин был королем юмора и мастером пародии. Он мог порадовать зрителей богатым репертуаром, а также посмеяться над шутками других юмористов. Но оценил ли бы Чаплин номер, который исполнили с его гробом гробокопатели 2 марта 1978 года?

Преступники украли останки Чарли Чаплина и требовали выкуп за возвращение.

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Похищение тела Чаплина

Чаплин умер во сне в декабре 1977 года от инсульта в возрасте 88 лет. Его похоронили на местном кладбище в швейцарском городке Корсо-сюр-Веве, где он жил с женой и детьми последние 25 лет.



Семья Чаплина на его похоронах / Фото vintag

Через два месяца, в начале весны 1978-го, кладбищенский сторож ошеломил вдову шокирующей новостью: на месте, где похоронили гениального артиста, теперь дыра и нет никаких следов гроба.



Тело актера похитили с украли в Швейцарии в 1978 году / Фото vintag

Выкуп за гроб

Вскоре к Уне О'Нил, четвертой по счету жены артиста, и их восьми детям начали поступать звонки с требованием выкупа. Преступник требовал 600 тысяч долларов за возвращение останков, на что вдова ответила категорическим отказом. Решительная женщина выразила мнение, что ее покойный муж считал бы такое требование смехотворным.

Неизвестный абонент решил слегка умерить аппетит и начал названивать всем членам семьи, постоянно снижая цену выкупа.



Полиция у места захоронения Чаплина / Фото vintag

Полиция также не сидела сложа руки и благодаря прослушиванию вычислила, что преступник использует городской телефон. В ближайшем округе полицейские установили слежку за всеми телефонными будками, чтобы задержать преступника во время очередного звонка семьи умершего.

Так и произошло. Через 5 недель расхитителей гробницы схватили. Сначала полиция задержала 25-летнего польского беженца Романа Вардаса, который раскололся на первом же допросе и выдал своего подельника – болгарского иммигранта Ганчо Ганева.

Как похищали гроб Чаплина

Идею преступления бандиты подсмотрели в газетах, которые сообщали о подобном случае, произошедшем в Италии. Правда, напарники хотели проявить смекалку и совершить похищение без фактической кражи гроба. Они намеревались закопать знаменитость на полметра глубже, а получив желаемое вознаграждение, просто сообщить о свой хитрости.



Найденный гроб с телом Чаплина / Фото vintag

Но в ночь преступления шел сильный дождь и им пришлось импровизировать, извлекать деревянный траурный ящик и искать тележку для транспортировки. Выкопанный трофей грабители "похоронили" на пшеничном поле в 15 километрах от кладбища и всего в километре от дома семьи Чаплина. Здесь полицейские и нашли останки знаменитого артиста.



Человек указывает на место, где был найден гроб Чаплина / Фото vintag

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Наказание

В декабре суд назначил организатору преступления Вардасу 4 с половиной года тюремного срока, а Ганеву – полтора года условно. Сообщается, что оба они раскаивались в своих действиях и даже написали письмо Уни. В конце концов женщина простила их.

Повторные похороны Чарли Чаплина состоялись 17 мая, и на этот раз могилу залили бетоном, чтобы избежать новых инцидентов.