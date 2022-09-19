Большие сети, включая Cineworld, Odeon и Showcase, закроют свои кинотеатры. Curzon и Arc решили показать похороны.

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Британские кинотеатры 19 сентября, в день похорон Елизаветы II

Кинотеатр Arc отметил в своем заявлении в твиттере: "Мы должны принять решение показать похороны Ее Величества Королевы в понедельник, 19 сентября, в 11:00".

Это бесплатное мероприятие, но необходимо заранее забронировать место. Пока транслируются похороны, других шоу не будет,

– дополнили они.

Они дополнили: "Места будут бесплатными, а перед сеансом можно будет только купить воду". Сеансы фильмов отменили.

В частности, британский релиз романтической комедии "Билет в рай" с участием звезд Голливуда Джорджа Клуни и Джулии Робертс перенесли с 16 сентября на 20 сентября – на следующий день после похорон.

Напомним, сегодня в 13 часов по киевскому времени начнется чин похорон королевы Елизаветы II. Главным каналом, который будет транслировать событие, будет BBC. Он уже не один десяток лет закреплен за королевской семьей. Канал всегда транслировал все королевские свадьбы, коронацию королевы, трансляцию рождественских поздравлений.

Прямой эфир будет доступен на BBC iPlayer с постоянными обновлениями на веб-сайте новостей и радио BBC в течение дня. Ожидается, что трансляцию будут пересматривать миллионы людей. Прямой эфир можно будет наблюдать на каналах NBC, ABC, CNN и Fox News.