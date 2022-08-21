В Киеве прощаются с Русланой Писанкой: первые фото

Сегодня, 21 августа, в Киеве прощаются с украинской актрисой театра и кино Русланой Писанкой. Чин похорон состоится в 11:00. Похоронят звезду на Байковом кладбище.

Руслана Писанка скончалась от рака 19 июля. Первое прощание со звездой состоялось в Германии, спустя почти месяц после смерти, ее прах удалось перевезти в Киев, передает 24 канал.

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В Киеве прощаются с Русланой Писанкой В 9 часов попрощаться с Русланой Писанкой пришли в Спасо-Преображенский собор, который актриса очень любила. Как отмечает ТСН, прах Русланы Писанки, который в Киев привез муж актрисы Игорь Исаков, стоит позади портрета Писанки.



Прощание с Русланой Писанкой в Киеве / Фото ТСН

Сегодня простятся также с мамой Русланы – Диной Васильевной. Ее фото стоит рядом с портретом актрисы у икон мозаики.



Прощание с Русланой Писанкой в Киеве / Фото ТСН



Прощание с Русланой Писанкой в Киеве / Фото ТСН

Первыми из знаменитостей прибыли коллеги Егор Гордеев, ведущий 1+1, а также продюсер Алексей Гончаренко, который был ее другом многие годы.



Егор Гордеев с Игорем Исаковым на прощании с Русланой Писанкой в Киеве / Фото ТСН



Алексей Гончаренко на прощании с Русланой Писанкой в Киеве / Фото ТСН

Что известно о Руслане Писанке

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 в семье кинооператора Игоря Писанки. Училась на режиссерском факультете Киевского государственного института культуры. Свою кинокарьеру начала в 1991 году, когда сыграла эпизодическую роль в ленте "Круиз, или путешествие по разводу". Позже ей представился случай сыграть в картине "Трамвай удачи".

После учебы в 1994 году превратилась в роль Мэи в эротической украинской комедии Андрея Бенкендорфа "Несколько любовных историй". После чего получила в Украине неофициальный титул секс-символа.

Свою первую главную роль сыграла в картине "Москаль-волшебник". В этом фильме Руслана не только предстала как актриса. Она тоже невероятно пела. За эту роль получила престижную премию имени Александра Довженко.

И еще Jerry Heil выпустила клип "Любите чернобровые", где показала молодую Писанку и Зеленского.

Руслана была участницей телепроекта "Женский клуб", а также вела прогноз погоды. Именно это принесло ей популярность. А в 2006 году была участницей первого сезона проекта "Танцы со звездами", в котором победил Владимир Зеленский.

В 2008 году Писанка вместе с Зеленским была ведущей реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер".

В 2017 году ведущая вместе с мужем Игорем Исаковым была участницей 7 сезона "Взвешенных и счастливых".

Впоследствии стала ведущей шоу "Твой день" на "1+1" и программы "Погода от Русланы Писанки" на радиостанции "Ретро FM Украина".

В 2019 году сыграла в костюмированной драме "Крепостная" на канале СТБ. Она исполнила эпизодическую роль артистки Нежинского театра Алевтины Канатоходовой. А вот в 2020 году сыграла свою первую большую роль в многосерийной картине за последние 20 лет. В киноленте "Филин" она превратилась в судмедэкспертку и поработала в морге.

Последний проект, в котором Писанка приняла участие – "Демоны" Наталки Ворожбит. О главной роли звезды никто не знал, ведь творческая команда держала это в секрете. "Мы представляли как досним фильм и обнародуем первые ролики с ней, как все будут приятно поражены Новой Русей", – призналась Ворожбит.

С Игорем Исаковым Руслана вышла замуж в 2012 году. Детей у супругов не было.



Руслана Писанка умерла в возрасте 57 лет / Фото из фейсбука коллег звезды