Руслана Писанка померла від раку 19 липня. Перше прощання із зіркою відбулося у Німеччині, майже через місяць після смерті, її прах вдалося перевезти у Київ, передає 24 канал.

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У Києві прощаються з Русланою Писанкою

О 9 годині попрощатися з Русланою Писанкою прийшли до Спасо-Преображенського собору, який актриса дуже любила. Як зазначає ТСН, прах Руслани Писанки, який до Києва привіз чоловік акторки Ігор Ісаков, стоїть позаду портрету Писанки.



Прощання з Русланою Писанкою у Києві / Фото ТСН

Сьогодні попрощаються також з мамою Руслани – Діною Василівною. Її фото стоїть поряд з портретом актриси біля ікон з мозаїки.



Прощання з Русланою Писанкою у Києві / Фото ТСН



Прощання з Русланою Писанкою у Києві / Фото ТСН

Першими зі знаменитостей прибули колеги Єгор Гордєєв, ведучий 1+1, а також продюсер Олексій Гончаренко, який був її другом багато років.



Єгор Гордєєв з Ігорем Ісаковим на прощанні з Русланою Писанкою у Києві / Фото ТСН



Олексій Гончаренко на прощанні з Русланою Писанкою у Києві / Фото ТСН

Що відомо про Руслану Писанку

Українська акторка та телеведуча Руслана Писанка народилася 17 листопада 1965 року у сім’ї кінооператора Ігоря Писанки. Навчалася на режисерському факультеті Київського державного інституту культури. Свою кінокар’єру розпочала у 1991 році, коли зіграла епізодичну роль у стрічці "Круїз, або подорож розлучення". Пізніше їй випала нагода зіграти у картині "Трамвай удачі".

Після навчання у 1994 році перевтілилася у роль Меї в еротичній українській комедії Андрія Бенкендорфа "Декілька любовних історій". Після чого отримала в Україні неофіційний титул секс-символу.

Свою першу головну роль зіграла у картині "Москаль-чарівник". У цьому фільму Руслана не лише постала як актриса. Вона також неймовірно співала. За цю роль отримала престижну премію імені Олександра Довженка.

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Руслана була учасницею телепроєкту "Жіночий клуб", а також вела прогноз погоди. Саме це принесло їй популярність. А у 2006 році була учасницею першого сезону проєкту "Танці з зірками", у якому переміг Володимир Зеленський.

У 2008 році Писанка разом з Зеленським була ведучою реаліті-шоу "Службовий романс" на телеканалі "Інтер".

У 2017 році ведуча разом з чоловіком Ігорем Ісаковим була учасницею 7 сезону "Зважених і щасливих".

Згодом стала ведучою шоу "Твій день" на "1+1" та програми "Погода від Руслани Писанки" на радіостанції "Ретро FM Україна".

У 2019 році зіграла у костюмованій драмі "Кріпосна" на каналі СТБ. Вона виконала епізодичну роль артистки Ніжинського театру Алевтини Канатоходової. А ось у 2020 році зіграла свою першу велику роль у багатосерійній картині за останні 20 років. У кінострічці "Філін" вона перевтілилась у судмедекспертку та попрацювала у морзі.

Останній проєкт, у якому Писанка взяла участь – "Демони" Наталки Ворожбит. Про головну роль зірки ніхто не знав, адже творча команда тримала це в секреті. "Ми уявляли як дознімемо фільм і оприлюднимо перші ролики з нею, як всі будуть приємно вражені Новою Русею", – зізналася Ворожбит.

З Ігорем Ісаковим Руслана одружилася у 2012 році. Дітей у подружжя не було.



Руслана Писанка померла у віці 57 років / Фото з фейсбуку колег зірки