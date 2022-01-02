На ютуб-канале ВBС 2 января 2022 года показали трейлер шестого и финального сезона. Где появились главные персонажи сериала, дела у которых, как обычно, идут не лучшим образом.

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К своим ролям вернулись Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл и Стивен Грэм. Следует добавить, что в апреле прошлого года умерла Хелен Маккрори, которая играла Полли Грей.

Но в трейлере по-прежнему нет даты старта сезона. По его сюжету Томас Шелби (Мерфи) столкнется с лидером британских фашистов Освальдом Мосли (Клафлин). Их битва за жизнь будет проходить как на улицах, так и на политической арене.

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Напомним, ранее авторы заявляли, что шестой сезон не станет завершением проекта. Режиссер Стивен Найт заявил, что у сериала будет продолжение в виде фильма.