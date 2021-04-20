Авторы "Острых козырьков" по-особому почтили память Хелен Маккрори: фото
Весь мир оплакивает смерть талантливой актрисы Хелен Маккрори. Оправляются от потери и коллеги кинозвезды, которые работают над 6 финальным сезоном "Острых козырьков". На съемочной площадке по-особенному почтили память актрисы.
Источник:інстаграм "Гострих картузів"
Авторы "Острых козырьков" поделились снимком в инстаграме. В кадре показали живописную локацию, где проходят съемки 6 сезона проекту. На фоне природы можно было увидеть хлопушку, которую используют кинопроизводители с портретным рисунком Хелен Маккрори.
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Навсегда частица нашей семьи "Острых козырьков",
– написали к фото авторы проекту, чем растрогалисторонников.
Почему умерла Хелен Маккрори
О смерти Хелен Маккрори объявили 16 апреля 2021 года. Умерла знаменитая актриса в своем имении в окружении ближайших родственников и мужа Дэмиена Льюиса.
Известно, что причиной смерти 52-летней кинозвезды стал рак. Диагноз Хелен Маккрори решила не афишировать, чтобы не привлекать внимание общественности и прессы во время борьбы с онкозаболеваниям. После смерти звезды "Гарри Поттера" и "Острых козырьков" ее муж решил не разглашать детали болезни.
Реакция коллег из "Острых козырьков"
На новости о смерти Хелен Маккрори мгновенно отреагировали авторы сериала "Острые козырьки". В заметке они отметили, что было большой честью работать с актрисой, которая не только умело перевоплотилась в Полли, но и была чрезвычайно харизматичной женщиной.
Не сдерживал отчаяния от потери и исполнитель главной роли в сериале "Острые козырьки" Киллиан Мерфи.
"Мне очень жаль потерять такого дорогого друга. Хелен была смешной, красивой и заботливой, она была человеком, полной сочувствия. Она также была одаренной актрисой – бесстрашной и прекрасной. Она удерживала каждую сцену, каждый персонаж, которого играла. Для меня было честью работать с этой блестящей женщиной, разделить столько забавных моментов за эти годы. Я буду очень скучать по своем друге. Моя любовь и мысли с Дэмиеном и ее семьей", – отметил Киллиан Мерфи в комментарии EW.
Щемящей сообщением отличился и экранный сын Хелен Маккрори – актер Финн Коул.
Мать, жена и всестороннее удивительный образец для подражания. Сила природы, чьи советы я буду беречь навсегда. С первого дня съемок я чувствовал себя благословенным, и всегда буду стремиться быть таким же замечательным, как Хелен Маккрори. Спасибо, мам, – написал Финн Коул.
В то же время режиссер "Острых козырьков" Энтони Берн поделился с поклонниками забавным фото Хелен Маккрори, сделанным в перерыве между съемками. Автор сериала отметил, что было невероятно работать с такой талантливой актрисой.
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