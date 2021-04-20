Весь мир оплакивает смерть талантливой актрисы Хелен Маккрори. Оправляются от потери и коллеги кинозвезды, которые работают над 6 финальным сезоном "Острых козырьков". На съемочной площадке по-особенному почтили память актрисы.

Авторы "Острых козырьков " поделились снимком в инстаграме. В кадре показали живописную локацию, где проходят съемки 6 сезона проекту. На фоне природы можно было увидеть хлопушку, которую используют кинопроизводители с портретным рисунком Хелен Маккрори.

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Навсегда частица нашей семьи "Острых козырьков ",

– написали к фото авторы проекту, чем растрогалисторонников.

Почему умерла Хелен Маккрори

О смерти Хелен Маккрори объявили 16 апреля 2021 года. Умерла знаменитая актриса в своем имении в окружении ближайших родственников и мужа Дэмиена Льюиса.

Известно, что причиной смерти 52-летней кинозвезды стал рак. Диагноз Хелен Маккрори решила не афишировать, чтобы не привлекать внимание общественности и прессы во время борьбы с онкозаболеваниям. После смерти звезды "Гарри Поттера" и "Острых козырьков " ее муж решил не разглашать детали болезни.

Реакция коллег из "Острых козырьков "

На новости о смерти Хелен Маккрори мгновенно отреагировали авторы сериала "Острые козырьки ". В заметке они отметили, что было большой честью работать с актрисой, которая не только умело перевоплотилась в Полли, но и была чрезвычайно харизматичной женщиной.

Не сдерживал отчаяния от потери и исполнитель главной роли в сериале "Острые козырьки " Киллиан Мерфи.

"Мне очень жаль потерять такого дорогого друга. Хелен была смешной, красивой и заботливой, она была человеком, полной сочувствия. Она также была одаренной актрисой – бесстрашной и прекрасной. Она удерживала каждую сцену, каждый персонаж, которого играла. Для меня было честью работать с этой блестящей женщиной, разделить столько забавных моментов за эти годы. Я буду очень скучать по своем друге. Моя любовь и мысли с Дэмиеном и ее семьей", – отметил Киллиан Мерфи в комментарии EW.

Щемящей сообщением отличился и экранный сын Хелен Маккрори – актер Финн Коул.

Мать, жена и всестороннее удивительный образец для подражания. Сила природы, чьи советы я буду беречь навсегда. С первого дня съемок я чувствовал себя благословенным, и всегда буду стремиться быть таким же замечательным, как Хелен Маккрори. Спасибо, мам, – написал Финн Коул.