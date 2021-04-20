Весь світ оплакує смерть талановитої актриси Гелен Маккрорі. Оговтуються від втрати і колеги кінозірки, які працюють над 6 фінальним сезоном "Гострих картузів". На знімальному майданчику по-особливому вшанували пам'ять актриси.

Автори "Гострих картузів" поділились знімком в інстаграмі. На кадрі показали мальовничу локацію, де відбуваються зйомки 6 сезону проєкту. На фоні природи можна було побачити хлопавку, яку використовують кіновиробники з портретним малюнком Гелен Маккрорі.

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Назавжди частинка нашої родини "Гострих картузів",

– написали до фото автори проєкту, розчуливши прихильників.

Чому померла Гелен Маккрорі

Про смерть Гелен Маккрорі оголосили 16 квітня 2021 року. Померла знаменита актриса у своєму маєтку в оточенні найближчих родичів та чоловіка Деміена Льюїса.

Відомо, що причиною смерті 52-річної кінозірки став рак. Діагноз Гелен Маккрорі вирішила не афішувати, щоб не привертати увагу громадськості і преси в час боротьби з онкохворобою. Після смерті зірки "Гаррі Поттера" і "Гострих картузів" її чоловік вирішив не розголошувати деталі недуги.

Реакція колег з "Гострих картузів"

На новини про смерть Гелен Маккрорі миттєво відреагували автори серіалу "Гострі картузи". У дописі вони наголосили, що було великою честю працювати з актрисою, яка не тільки вміло перевтілилась у Поллі, але й була надзвичайно харизматичною жінкою.

Не стримував розпачу від втрати і виконавець головної ролі у серіалі "Гострі картузи" Кілліан Мерфі.

"Мені дуже шкода втратити такого дорогого друга. Гелен була смішною, красивою і турботливою, вона була людиною, повною співчуття. Вона також була обдарованою актрисою – безстрашною і чудовою. Вона утримувала кожну сцену, кожного персонажа, якого грала. Для мене було честю працювати з цією блискучою жінкою, розділити стільки кумедних моментів за ці роки. Я буду дуже сумувати за своїм другом. Моя любов і думки з Деміеном і її сім'єю", – зазначив Кілліан Мерфі у коментарі EW.

Щемливим дописом відзначився і екранний син Гелен Маккрорі – актор Фінн Коул.

Мати, дружина та всебічний дивовижний зразок для наслідування. Сила природи, чиї поради я буду берегти навіки. З першого дня зйомок я почувався благословенним, і завжди буду прагнути бути таким же чудовим, як Гелен Маккрорі. Дякую, мам, – написав Фінн Коул.

Водночас режисер "Гострих картузів" Ентоні Берн поділився з прихильниками кумедним фото Гелен Маккрорі, зробленим у перерві між зйомками. Автор серіалу зазначив, що було неймовірно працювати з такою талановитою актрисою.