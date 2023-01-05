Главный герой Тарас Цымбалюк в своем инстаграмме рассказал, что каждый день получает несколько вопросов о продолжении. Так что решил публично ответить.

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Будет ли второй сезон "Поймать Кайдаша"

"Скажу откровенно, именно этот вопрос я слышал наибольшее количество раз в своей жизни! А еще, стало доброй традицией: канал СТБ показывает "Кайдашев" и у меня завален директ сообщениями, – написал Тарас Цымбалюк. – Меня удивляют фанаты нашего сериала количеством просмотров… С 2020 года, когда только вышел сериал, мне попадались люди, которые его посмотрели сразу дважды… Признаю, меня это тогда поражало!"

"Проходило время… слышал, что некоторые посмотрели "Кайдашев" уже в пятый раз, и это не только моя Мама, – пошутил актер. – Но нынешний показ на СТБ снова напомнил людям о нашем кино, и некоторые фанаты меня просто "порвали". Некоторые уже 20 раз пересмотрят, для кого-то это был 15-й показ… Вот это такая народная любовь… что тут еще добавить! Конечно, это приятно".

Будет ли продолжение? Тарас Цымбалюк признался, что раньше ответ сводился к практически четкому "Нет", но сейчас говорит, что все может быть.

Конечно, хочется верить в продолжение такого народного нашего украинского сериала! Спасибо за любовь к "Кайдашам"!,

– написал актер.

Главные актеры "Поймать Кайдаша" / Фото из инстаграма Тараса Цымбалюка

Что известно о сериале

Комедийный сериал "Поймать Кайдаша" стал адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

"Поймать Кайдаша": смотрите первую серию сериала