Головний герой Тарас Цимбалюк у своєму інстаграмі розповів, що щодня отримує декілька запитань про продовження. Тож вирішив публічно відповісти.

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Чи буде другий сезон "Спіймати Кайдаша"

"Скажу відверто, саме це запитання я чув найбільшу кількість разів у своєму житті! А ще, стало доброю традицією : канал СТБ показує "Кайдашів" і у мене завалений дірект повідомленнями, – написав Тарас Цимбалюк. – Мене дивують фанати нашого серіалу кількістю переглядів… З 2020 року, коли тільки вийшов серіал, мені попадались люди котрі його подивились одразу двічі… Визнаю, мене це тоді вражало!"

"Проходив час… чув, що дехто подивився "Кайдашів" вже вп’яте, і це не тільки моя Мама, – пожартував актор. – Але нинішній показ на СТБ знову нагадав людям про наше кіно, і деякі фанати мене просто "порвали". Дехто вже 20 раз передивляться, для когось це був 15-й показ… Ось це така народна любов… що тут ще додати! Звісно, це приємно".

Чи буде продовження? Тарас Цимбалюк зізнався, що раніше відповідь зводилась до практично чіткого "Ні", але зараз каже, що все може бути.

Звичайно, хочеться вірити у продовження такого народного, нашого українського серіалу! Дякуємо за любов до "Кайдашів"!,

– написав актор.

Головні актори "Спіймати Кайдаша" / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Що відомо про серіал

Комедійний серіал "Спіймати Кайдаша" став адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги", "Дике поле", "Погані дороги". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

"Спіймати Кайдаша": дивіться першу серію серіалу