Как сегодня выглядят второстепенные герои сериала "Поймать Кайдаша", которых полюбили украинцы

Украинский сериал "Поймать Кайдаша", который вышел на экраны в 2020 году, стал новой страницей в истории украинского кинематографа. Лента буквально покорила сердца миллионов зрителей.

Причиной такого успеха стали не только увлекательный сюжет, но и блестящая актерская игра. Что интересно, зрителям полюбились не только главные, но и второстепенные персонажи. Поэтому в материале 24 Канала покажем, как сегодня выглядят звезды сериала "Поймать Кайдаша".

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Как сейчас выглядят актеры, сыгравшие в сериале "Поймать Кайдаша"?

Часто именно главные герои сериалов становятся настоящими фаворитами зрителей, тогда как второстепенные персонажи со временем забываются. Однако это точно не о сериале "Поймать Кайдаша". Актеры, которые воплотили второстепенных персонажей, полюбились зрителям не меньше, чем исполнители главных ролей.

Главных героев в сериале сыграли Антонина Хижняк, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Дарья Федина, Виктор Жданов и Ирина Мак. Их персонажи стали одними из самых узнаваемых.

Кстати, недавно популярность в сети получил сериал "Вне кампуса", в котором второстепенная героиня также привлекла к себе не меньше внимания, чем главная персонажка. Читайте больше – по ссылке.

Второстепенные роли в сериале "Поймать Кайдаша" исполнили Юлия Врублевская, Кристина Федорак, Роман Ясиновский, Иван Шаран, Нина Набока, Ярослав Безкоровайный и многие другие талантливые актеры.

Вот как они выглядят сегодня:

Юлия Врублевская сыграла роль Таньки

Кристина Федорак воплотила роль Светки

Роман Ясиновский сыграл роль Артема Головашина

Иван Шаран – друг Карпа

Нина Набока сыграла роль Параски

Ярослав Бескоровайный сыграл роль Василия

Многие украинцы охотно пересматривают сериал "Поймать Кайдаша" снова и снова. Если вы не знаете, какую ленту посмотреть на выходных, то это будет точно беспроигрышный вариант.