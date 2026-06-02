Особое внимание зрителей привлекла не главная героиня, а актриса, которая воплотила роль ее подруги Элли. Речь идет о Мике Абдалу. В материале 24 Канала рассказываем больше об актрисе, сколько ей лет и как она выглядит в реальной жизни.

Какую роль сыграла Мика Абдала в "Вне кампуса"?

Иногда бывает так, что после просмотра сериала внимание зрителей привлекает не только основная сюжетная линия, но и истории второстепенных персонажей. Именно так произошло с сериалом "Вне кампуса".

Мика Абдала сыграла в сериале роль Элли – лучшей подруги и соседки по комнате главной героини. Для нее Элли становится настоящей поддержкой в самые трудные моменты жизни. В то же время и сама героиня переживает непростой период в отношениях.

Элли – творческая и мечтательная девушка, которая стремится к театральной карьере, популярности и съемкам. Зато ее любимый хочет стабильной семейной жизни. Из-за разных взглядов на будущее их отношения разрушаются. После разрыва девушке становится непросто: она хочет приключений и новых эмоций, но одновременно чувствует себя виноватой перед бывшим парнем.

Впоследствии Элли начинает тайно встречаться с другим парнем. Сначала кажется, что это легкие отношения без обязательств, однако между ними постепенно зарождаются настоящие чувства. Но до финала сезона героиня так и не решается их признать.



Уже известно, что второй сезон сериала "Вне кампуса" сосредоточится именно на ее истории любви. Об этом сообщила творческий директор проекта. Поклонники же с нетерпением ждут продолжения и убеждены, что их ждет по-настоящему страстная история.

Что известно о Мике Абдале, которая сыграла роль Элли?

В реальной жизни Мика Абдала – американская актриса, которой 26 лет. Известность ей принесла роль Маккелли Макалистер в сериале "Проект MC" от Netflix. Впоследствии актрису можно было увидеть и в других проектах, в частности в лентах "Сексуальная привлекательность" и "Закусочная".

Роль Элли в сериале "Вне кампуса" стала для нее по-настоящему прорывной. Несмотря на молодой возраст, на счету актрисы уже десятки ролей в фильмах и сериалах. И вполне вероятно, что благодаря своей харизме она еще не раз будет удивлять зрителей яркими и разноплановыми образами.