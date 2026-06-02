Особливу увагу глядачів привернула не головна героїня, а акторка, яка втілила роль її подруги Еллі. Йдеться про Міку Абдалу. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про акторку, скільки їй років та як вона виглядає в реальному житті.

Яку роль зіграла Міка Абдала у "Поза кампусом"?

Іноді буває так, що після перегляду серіалу увагу глядачів привертає не лише основна сюжетна лінія, а й історії другорядних персонажів. Саме так сталося із серіалом "Поза кампусом".

Міка Абдала зіграла у серіалі роль Еллі – найкращої подруги та сусідки по кімнаті головної героїні. Для неї Еллі стає справжньою підтримкою у найважчі моменти життя. Водночас і сама героїня переживає непростий період у стосунках.

Еллі – творча та мрійлива дівчина, яка прагне театральної кар'єри, популярності та зйомок. Натомість її коханий хоче стабільного сімейного життя. Через різні погляди на майбутнє їхні стосунки руйнуються. Після розриву дівчині стає непросто: вона прагне пригод і нових емоцій, але водночас почувається винною перед колишнім хлопцем.

Згодом Еллі починає таємно зустрічатися з іншим хлопцем. Спершу здається, що це легкі стосунки без жодних зобов'язань, однак між ними поступово зароджуються справжні почуття. Та до фіналу сезону героїня так і не наважується їх визнати.



Вже відомо, що другий сезон серіалу "Поза кампусом" зосередиться саме на її історії кохання. Про це повідомила творча директорка проєкту. Прихильники ж із нетерпінням чекають продовження та переконані, що на них чекає по-справжньому пристрасна історія.

Що відомо про Міку Абдалу, яка зіграла роль Еллі?

У реальному житті Міка Абдала – американська акторка, якій 26 років. Популярність їй принесла роль Маккелли Макалістер у серіалі "Проєкт MC" від Netflix. Згодом акторку можна було побачити й в інших проєктах, зокрема у стрічках "Сексуальна привабливість" та "Закусочна".

Роль Еллі у серіалі "Поза кампусом" стала для неї по-справжньому проривною. Попри молодий вік, на рахунку акторки вже десятки ролей у фільмах і серіалах. І цілком ймовірно, що завдяки своїй харизмі вона ще не раз дивуватиме глядачів яскравими та різноплановими образами.