Саме такою історією є восьмисерійний серіал "Бороуз", який зараз активно переглядають українці на платформі Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про цю стрічку.

Чому варто дивитись серіал "Бороуз"?

Прем'єра серіалу "Бороуз" відбулася 21 травня 2026 року, а сьогодні він посідає третє місце у рейтингу 10 найпопулярніших серіалів серед українців.

Стрічка вже має доволі високий рейтинг на IMDb – 7,5 бала з 10 можливих. Ще однією перевагою серіалу є його компактний формат: він налічує лише 8 епізодів, які легко можна переглянути за вихідні, витративши на це приблизно шість годин.

"Бороуз" поєднав у собі жанри фантастики, фентезі, драми, пригод і детективу. Якщо ви є прихильником бодай одного з цих жанрів, ця історія точно може вас зацікавити.

Головні ролі у серіалі зіграли Альфред Моліна, Елфрі Вудард, Джина Девіс, Кларк Пітерс, Карлос Міранда, Джена Мелоун, Сет Нумрік.

Про що сюжет серіалу "Бороуз"?

Сюжет розгортається у, здавалося б, звичайному будинку для літніх людей – місці, де мешканці проводять свої дні в мирі, спокої та злагоді.

Однак усе змінюється, коли сюди приїжджає новий мешканець – Сем. Чоловік переживає непростий період у житті, однак, переступивши поріг цього дому, швидко розуміє: тут далеко не все так просто, як здавалося спочатку.

Незабаром Сем стає свідком моторошної події. Та що саме сталося і які таємниці приховують мешканці цього місця – дізнаєтеся під час перегляду. Фінал покаже, чи зможуть герої врятуватися від жахів, які ховаються за цими дверима.