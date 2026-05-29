У матеріалі 24 Каналу читайте про новий серіал, який ви встигнете подивитися до літа. Він доступний на платформі Netflix.

Який серіал подивитися за кілька днів до літа?

У січні на Netflix вийшов новий детективний трилер "Його і її", в якому головні ролі зіграли Джон Бернтал і Тесса Томпсон. Він складається всього з 6 серій та має високий рейтинг на IMDb: 7.1/10.

Події розгортаються в Атланті. Ведуча новин Анна пережила страшну трагедію, після якої покинула кар'єру та чоловіка. Одного разу жінка дізнається, що в її рідному місті сталося вбивство.

Так, Анна повертається до роботи. Вона приїжджає до Далонеги та береться за розслідування справи. У місті головна героїня зустрічається зі своїм чоловіком – детективом Джеком Харпером.

Під час розслідування Анна пригадує своє минуле та розкриває таємниці. Водночас Джек починає підозрювати дружину, оскільки йому не зрозумілі її мотиви.

