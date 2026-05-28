Про це повідомляє Variety.

Серіал "Поза кампусом" став успішним

За даними Amazon Prime Video, єдиними дебютними серіалами, які перевершили "Поза кампусом" за популярністю, є "Володар перснів: Персні влади" та "Фолаут".

Таким чином проєкт випередив "Хлопаки", "Річер", "Літо, коли я погарнішала" та інші. Усі серіали порівнювались на основі переглядів за перші 12 днів їх перших сезонів.

Серед жінок віком 18 – 24 роки "Поза кампусом" став найкасовішим дебютом на Prime Video за всю історію. Він має допомогти платформі зберегти аудиторію, яка зросла завдяки серіалу "Літо, коли я погарнішала".

Серіал "Поза кампусом" заснований на романі канадської авторки Елль Кеннеді 2015 року. Головні ролі зіграли Елла Брайт і Бельмонт Камелі. Керівником проєкту є Луїза Леві.

У серіалі показана неймовірна історія кохання між студенткою-музиканткою Ганною Веллс, яка ненавидить хокей, та капітаном хокейної команди Гарреттом Гремом.

Дівчина намагається привернути увагу Джастіна – хлопця, в якого таємно закохана. Так, Ганна укладає угоду з Гарретом. Вона допомагає хокеїсту з навчанням, а він має змусити ревнувати її коханого. Проводячи багато часу разом, Веллс та Грем зближаються й розуміють, що між ними виникли почуття.

До речі, "Поза кампусом" продовжили на другий сезон, який зосередиться на Еллі Гейз і Діні Ді Лаурентісі, яких на екрані втілили Міка Абдалла та Стівен Келін, пише Vatiety. Стосунки між героями розпочалися ще у першому сезоні, тож тепер глядачі побачать, як розвиватиметься їхня історія.