Об этом сообщает Variety.

Сериал "Вне кампуса" стал успешным

По данным Amazon Prime Video, единственными дебютными сериалами, которые превзошли "Вне кампуса" по популярности, являются "Властелин колец: Кольца власти" и "Фолаут".

Таким образом проект опередил "Пацаны", "Ричер", "Этим летом я стала красивой" и другие. Все сериалы сравнивались на основе просмотров за первые 12 дней их первых сезонов.

Среди женщин в возрасте 18 – 24 лет "Вне кампуса" стал самым кассовым дебютом на Prime Video за всю историю. Он должен помочь платформе сохранить аудиторию, которая выросла благодаря сериалу "Этим летом я стала красивой".

Сериал "Вне кампуса" основан на романе канадского автора Элль Кеннеди 2015 года. Главные роли сыграли Элла Брайт и Бельмонт Камели. Руководителем проекта является Луиза Леви.

В сериале показана невероятная история любви между студенткой-музыкантом Ханной Уэллс, которая ненавидит хоккей, и капитаном хоккейной команды Гарреттом Грэмом.

Девушка пытается привлечь внимание Джастина – парня, в которого тайно влюблена. Так, Ханна заключает сделку с Гарретом. Она помогает хоккеисту с учебой, а он должен заставить ревновать ее возлюбленного. Проводя много времени вместе, Уэллс и Грэм сближаются и понимают, что между ними возникли чувства.

Кстати, "Вне кампуса" продлили на второй сезон, который сосредоточится на Элли Гейз и Дине Ди Лаурентисе, которых на экране воплотили Мика Абдалла и Стивен Келин, пишет Vatiety. Отношения между героями начались еще в первом сезоне, и теперь зрители увидят, как будет развиваться их история.