Они ушли слишком рано: кто из актеров сериала "Поймать Кайдаша" умер

Сериал "Поймать Кайдаша" до сих пор остается одним из лучших среди предпочтений украинских зрителей. Многие из актерского состава продолжили сниматься в других лентах, но некоторые из них, к сожалению, ушли в мир иной.

В общем большую семью "Поймать Кайдаша" новости о потерях поражали дважды. Трудно осознавать при просмотре серий, что того или иного актера уже нет среди живых. Сегодня 24 Канал расскажет, кто из актеров умер.

Игорь Назаров

Мужчина в комедийном сериале сыграл роль Федора Викторовича – нового управляющего, к которому на работу устроился Карпо.

Премьера ленты состоялась в марте 2020 года, а уже 5 ноября актер умер. Эта роль в сериале стала одной из последних. "Театр на Печерске" писал, что звезда кино отважно боролся с болезнью, однако та оказалась сильнее.

В общем актер снялся в 69 фильмах, а также работал в театре. На момент смерти ему было 43 года.

Любовь Колесникова

Любовь в сериале "Поймать Кайдаша" сыграла невероятную бабу Палажку, которая стала одной из любимых персонажей для зрителей. В начале января этого года продюсер ленты Наталья Ворожбит сообщила в соцсетях, что у женщины серьезные проблемы со здоровьем.

Она писала, что Колесникова нуждается в операции, потому что в противном случае может потерять зрение.

Не видит одним глазом, на втором тоже почти потеряла зрение. Тимошка (внук Любови Колесниковой – 24 Канал) вырос, но навсегда остался ребенком на ее руках. Катастрофически не хватает денег и слепая бабушка не сможет им заниматься,

– написала продюсер.

И уже 7 мая сообщили страшную новость – актриса умерла. Ей было 74 года. Художественный руководитель Черниговского областного академического музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко Оксана Туник-Фриз сообщила, что Любовь умерла в результате болезни. Она ушла из жизни под наблюдением врачей, окружена заботой и любовью родных.

О какой именно болезни идет речь – неизвестно.

За годы своей карьеры женщина сыграла немало ролей в спектаклях, среди которых: "Энеида", "101 километр", "Восемь любящих женщин", "Фараоны", "Мертвые души", "Кайдашева семья", "В воскресенье рано зелье копала" и многие другие.

В 2010 году Колесникова получила художественную премию имени Марии Заньковецкой Национального союза театральных деятелей Украины. В 2018 году Любовь получила звание заслуженной артистки Украины за роль бабы Соньки в спектакле "Вий. Докудрама".

Известно, что у нее остался внук с особыми потребностями.