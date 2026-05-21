Легендарный украинский сериал, который хочется пересматривать из года в год

2020 год стал по-настоящему переломным для украинского кинематографа, ведь именно тогда на экраны вышел легендарный украинский сериал "Поймать Кайдаша". Это история, которая полюбилась миллионам зрителей не только в Украине, но и за ее пределами.

Любимые Кайдаши покорили сердца аудитории своим юмором, жизненным сюжетом и особой атмосферой, что сделала ленту действительно уникальной. В материале 24 Канала рассказываем больше о сериале: будет ли второй сезон, кто сыграл любимых героев и какие украинские сериалы похожи на "Поймать Кайдаша".

Сюжет, будет ли 2 сезон, сколько эпизодов: что известно о сериале "Поймать Кайдаша"?

Украинский сериал "Поймать Кайдаша" насчитывает 12 эпизодов, полных забавных моментов, драматических сцен и эмоций, знакомых едва ли не каждому украинцу. Сюжет разворачивается вокруг семьи Кайдашей, а события сериала охватывают период с 2005 по 2014 год.

Одной из главных тем истории является вечная проблема отцов и детей. По сюжету Лаврин женится на Мелашке, а Карпо – с Мотрей. Поэтому все они оказываются под одной крышей, что становится причиной постоянных конфликтов, недоразумений и семейных ссор. Герои имеют совершенно разные характеры и взгляды на жизнь, из-за чего напряжение в семье только растет.

Что интересно, сериал адаптирован к современным украинским реалиям, поэтому не является дословной экранизацией повести "Кайдашева семья". Сценаристка и исполнительный продюсер проекта Наталья Ворожбит добавила немало сюжетных линий, которых не было в оригинальном произведении Иван Нечуй-Левицкий. Именно это сделало историю ближе и понятнее современному зрителю.

К сожалению, второго сезона "Поймать Кайдаша" не планируют. Об этом Наталья Ворожбит неоднократно заявляла ранее, несмотря на открытый финал истории. Также об этом говорили актеры сериала, в частности Виктор Жданов в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

В конце сериала Лаврин добровольцем отправляется на войну, тогда как Карпо имеет совсем другую позицию и остается дома – вместе с детьми и свекровью под одной крышей.

Актерский состав: где сейчас звезды, которые воплотили героев сериала?

Настоящим украшением этого украинского сериала стал актерский состав. В частности, в проекте сыграли такие артисты: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк и Дарья Федина.

Сегодня каждый из них идет собственным творческим и жизненным путем: кто-то сосредоточился на театральной сцене, кто-то активно снимается в фильмах и сериалах. В частности, Антонина Хижняк недавно получила звание Заслуженной артистки Украины, о чем сообщила на своей странице в инстаграме. По ее словам, эта государственная награда является для нее большой ответственностью.

Это большая ответственность, хочется работать еще добросовестнее, оправдывая ваше доверие! Слава Украине!

– написала артистка.

Дарья Федина, сыгравшая роль нежной Мелашки, в 2025 году вышла замуж и завершила актерскую карьеру, заявив о желании попробовать себя в других сферах. О свадьбе актриса также сообщила на своей странице в инстаграме, поделившись фотографиями с женихом.

Какие украинские сериалы похожи на "Поймать Кайдаша"?

Если вы поклонник украинских сериалов, похожих на "Поймать Кайдаша", вам стоит обратить внимание на исторические драмы и комедии, в частности

"Казаки. Абсолютно лживая история",

"И будут люди",

"Сага" ,

"Кофе с кардамоном",

"Домик на счастье" и другие.

Среди этих проектов вы найдете как драматические, так и комедийные истории, поэтому каждый сможет выбрать для себя что-то особенное.