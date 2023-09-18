У меня нет слов, – Антонина Хижняк эмоционально отреагировала на показ "Поймать Кайдаша" в России

Россияне украли и переозвучили популярный сериал "Поймать Кайдаша". Актриса Антонина Хижняк, исполнившая роль Мотри, прокомментировала эту ситуацию.

По ее словам, это еще раз доказывает их ничтожную сущность. У звезды еще не было времени обсудить это с другими актерами сериала, однако она уверена, что все придерживаются одного мнения: "Это зашквар, это же ужас".

К слову Для самых преданных поклонников: 5 лучших футбольных фильмов

Антонина Хижняк эмоционально прокомментировала воровство "Поймать Кайдаша"

В передаче "Сніданок. Вихідний" Хижняк рассказала, что она не может подобрать слова относительно этой ситуации. "Они умеют тирить, плохо фотошопить, дипфейки – это все тоже с их стороны. Я вижу, что это тупо украденное и переозвученное. Я думаю, ну вот в этом все они, вот вся их суть. Просто украсть, переозвучить и еще что-то там свое придумать. У меня нет слов", – сказала артистка.

Кино учит нас верить в невозможное. Favbet помогает сделать невозможное реальным. Удобный сервис для игр, казино, ставки на спорт – каждый найдет то, что ему по вкусу.

Кроме того, она также рассказала, удалось им уже обсудить этот поступок россиян с актерами-коллегами.

Эта новость – свежесть. Я только вчера это увидела. (…) Еще лично мы не обсуждали, потому что это только вчера я увидела. Но мы все единогласны в том, что это зашквар, ну это какой-то ужас. Как да,

– ответила она.

К слову, первым на это обратил внимание украинский актер Григорий Бакланов. В своих соцсетях он опубликовал от фотошопленых постеров персонажей "Поймать Кайдаша" и написал, что россияне переозвучили шоу и смотрят на пиратских платформах.