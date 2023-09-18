За її словами, це ще раз доводить їхню нікчемну суть. У зірки ще не було часу обговорити це з іншими акторами серіалу, проте вона впевнена, що всі дотримуються однієї думки: "Це зашквар, це ж якийсь жах".

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Антоніна Хижняк емоційно прокоментувала крадіжку "Спіймати Кайдаша"

У передачі "Сніданок. Вихідний" Хижняк розповіла, що вона не може дібрати слів щодо цієї ситуації. "Вони вміють тирити, погано фотошопити, діпфейки – це все теж з їхнього боку. Я бачу, що це тупо стирене і переозвучене. Я думаю, ну от в цьому всі вони, от вся їхня суть. Просто втіхушу вкрасти, переозвучити й ще щось там своє вигадати. У мене немає слів", – сказала артистка.

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Крім того, вона також розповіла, чи вдалося їм вже обговорити цей вчинок росіян з акторами-колегами.

Ця новина – свіжачок. Я лише вчора це побачила. (...) Ще особисто ми не обговорювали, бо це лише вчора я побачила. Але ми всі одноголосні у тому, що це зашквар, ну це ж якийсь жах. Як так,

– відповіла вона.

До слова, першим на це звернув увагу український актор Григорій Бакланов. У своїх соцмережах він опублікував відфотошоплені постери персонажів "Спіймати Кайдаша" та написав, що росіяни переозвучили шоу і дивляться на піратських платформах.