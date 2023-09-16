Для вкраденого серіалу росіяни створили нові постери з викривленими обличчями українських акторів. Про це у своїх соцмережах написав виконавець ролі Лавріна Григорій Бакланов.

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Росіяни вкрали український серіал "Спіймати Кайдаша"

Знали, що усскіє переозвучили "Кайдашів" і дивляться на піратських платформах?

– запитав актор.

Інші зірки "Спіймати Кайдаша", Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк, також висловили свої думки в соціальних мережах та були шоковані діями "сусідів".

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"Спіймати Кайдаша" переклали російською / Скриншоти з інстаграму Григорія Бакланова

"Спіймати Кайдаша" – про що серіал

Серіал "Спіймати Кайдаша" став одним з найпопулярніших в Україні. Він є адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги", "Дике поле", "Погані дороги". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

Всього за 12 епізодів серіалу "Спіймати Кайдаша", актори Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов та Антоніна Хижняк зуміли підкорити серця тисяч українців. Однак вони більше відомі глядачам, як Омелько, Марія, Карпо, Лаврін і Мотря.

"Спіймати Кайдаша": дивіться всі серії онлайн

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