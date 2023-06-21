Втім, вони не лише поширили піратські версії стрічки Антоніо Лукіча, а й зганьбилися недолугим перекладом. Факт крадіжки неабияк обурив українців, проте російськомовна версія викликає істеричний сміх.
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"Люксембург, Люксембург" вкрали росіяни
Українці з цього приводу вже пожартували в мережі:
- "Астаткі рєва і бєрмікса";
- "Я не вірю, що вони навіть це спи*дили. Регочу";
- "Десь пропадають талановиті актори дубляжу";
- "Рєва це той, шо Алєксандєр?";
- "По інерції крадуть, як не стіралки, так інше".
Де дивитися "Люксембург, Люксембург" онлайнСьогодні фільм транслюється на Netflix і займає 2 позицію у рейтингу найпопулярніших фільмів серед українців за період від 12 по 18 червня. Творча команда стрічки також повідомила, що згодом "Люксембург, Люксембург" буде доступний й на інших стрімінгових платформах.
Головні ролі у фільмі "Люксембург, Люксембург" зіграли учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови. Їхні герої намагаються дати раду своєму життю, поки в ньому не з'являється давно зниклий батько.
Окрім братів Насірових, у стрічці зіграли:
- Наталія Гнітій,
- Людмила Саченко,
- Віктор Драпіковський,
- Доріс Майданюк,
- Карина Черчевич та інші.
"Люксембург, Люксембург" 2023: дивіться трейлер
Нагадаємо, "Люксембург, Люксембург" потрапив у програму міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Стрічка Антоніо Лукіча представлена у позаконкурсній програмі "Горизонти" поруч з фільмами Віма Вендерса, Акі Каурісмякі. Джафара Панахі, Лава Діаса та інших. До того ж нещодавно фільм "Люксембург, Люксембург" отримав приз глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі в Інсбруку (Австрія).