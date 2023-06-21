Впрочем, они не только распространили пиратские версии ленты Антонио Лукича, но и опозорились нелепым переводом. Факт кражи изрядно возмутил украинцев, однако русскоязычная версия вызывает истерический смех, сообщает 24 Канал.

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"Люксембург, Люксембург" украли россияне

Украинцы по этому поводу уже пошутили в сети:

"Астаткі рєва и бєрмікса";

"Я не верю, что они даже это спи*дили. Хохочу";

"Где-то пропадают талантливые актеры дубляжа";

"Рева это тот, что Александр?";

"По инерции воруют, как не стиралки, так иное".

Где смотреть "Люксембург, Люксембург" онлайн Сегодня фильм Сегодня фильм транслируется на Netflix и занимает 2 позицию в рейтинге самых популярных фильмов среди украинцев за период с 12 по 18 июня. Творческая команда ленты также сообщила, что впоследствии "Люксембург, Люксембург" будет доступен и на других стриминговых платформах.

Главные роли в фильме "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец.

Кроме братьев Насиров, в ленте сыграли:

Наталья Гнетий,

Людмила Саченко,

Виктор Драпиковский,

Дорис Майданюк,

Карина Черчевич и другие.

"Люксембург, Люксембург" 2023: смотрите трейлер

Напомним, "Люксембург, Люксембург" попал в программу международного кинофестиваля в Карловых Варах. Лента Антонио Лукича представлена во внеконкурсной программе "Горизонты" рядом с фильмами Вима Вендерса, Аки Каурисмяки. Джафара Панахи, Лава Диаса и других. К тому же, недавно фильм "Люксембург, Люксембург" получил приз зрительских симпатий на международном кинофестивале в Инсбруке (Австрия).