Впрочем, они не только распространили пиратские версии ленты Антонио Лукича, но и опозорились нелепым переводом. Факт кражи изрядно возмутил украинцев, однако русскоязычная версия вызывает истерический смех, сообщает 24 Канал.
Смотрите также 10 фильмов и сериалов Netflix, которые чаще всего выбирают украинцы
"Люксембург, Люксембург" украли россияне
Украинцы по этому поводу уже пошутили в сети:
- "Астаткі рєва и бєрмікса";
- "Я не верю, что они даже это спи*дили. Хохочу";
- "Где-то пропадают талантливые актеры дубляжа";
- "Рева это тот, что Александр?";
- "По инерции воруют, как не стиралки, так иное".
Где смотреть "Люксембург, Люксембург" онлайнСегодня фильм транслируется на Netflix и занимает 2 позицию в рейтинге самых популярных фильмов среди украинцев за период с 12 по 18 июня. Творческая команда ленты также сообщила, что впоследствии "Люксембург, Люксембург" будет доступен и на других стриминговых платформах.
Главные роли в фильме "Люксембург, Люксембург" сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Их герои пытаются разобраться в своей жизни, пока в нем не появляется давно исчезнувший отец.
Кроме братьев Насиров, в ленте сыграли:
- Наталья Гнетий,
- Людмила Саченко,
- Виктор Драпиковский,
- Дорис Майданюк,
- Карина Черчевич и другие.
"Люксембург, Люксембург" 2023: смотрите трейлер
Напомним, "Люксембург, Люксембург" попал в программу международного кинофестиваля в Карловых Варах. Лента Антонио Лукича представлена во внеконкурсной программе "Горизонты" рядом с фильмами Вима Вендерса, Аки Каурисмяки. Джафара Панахи, Лава Диаса и других. К тому же, недавно фильм "Люксембург, Люксембург" получил приз зрительских симпатий на международном кинофестивале в Инсбруке (Австрия).