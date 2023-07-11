До того ж "Мавку" почали продавати на DVD на Петрівці. Про це у своїх соцмережах повідомила співпродюсерка мультфільму Ірина Костюк. Вона наголосила, що команда застосовує всі необхідні методи боротьби, щоб тримати це під контролем.

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Кров з вух та спазми шлунку, коли чуєш, як наша Мавка разгаваріваєт. І ось воно вже не тільки на торентах, а й на сумнозвісній Петрівці! НА DVD!

– написала Ірина.

"Будь ласка, не долучайтесь до принципів існування оркостану, – доповнила вона. – Не крадіть у своїх. Не качайте нелегальне. Не купуйте гидоту на ринку. Живімо цивілізовано, не підтримуйте піратів, не підживлюйте їх діяльність".

Нагадаємо, прокат "Мавки" в Україні триває уже рекордні 4,5 місяці. За словами Ірини, цього тижня "Мавка" перестрибнула "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Незабаром "Мавка" з'явиться на національній діджитал платформі. "Тож поки не гугліть "дивитись мавка онлайн безкоштовно", – зазначає Ірина.

"Наша "Мавка" живе своє життя згідно з законодавством та принципів цивілізованого медіаринку. Без свідомого ставлення кожного українця до цього, нам це зло не здолати, в усіх сенсах. І ми маємо в серці те, що не вмирає", – підсумувала жінка.

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Нагадаємо, історія "Мавки" отримає продовження – студія Animagrad, що входить до FILM.UA Group, разом з французькою компанією TeamTO, знімуть анімаційний серіал. Проєкт матиме 12 серій.