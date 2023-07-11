К тому же "Мавку" начали продавать на DVD на Петровке. Об этом в своих соцсетях сообщила сопродюсер мультфильма Ирина Костюк. Она подчеркнула, что команда применяет все необходимые методы борьбы, чтобы держать под контролем.

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Кровь из ушей и спазмы желудка, когда слышишь, как наша Мавка разговаривает. И вот оно уже не только на торрентах, но и на печально известной Петровке! НА DVD!

– написала Ирина.

"Пожалуйста, не приобщайтесь к принципам существования оркостана, – дополнила она. – Не воруйте у своих. Не качайте нелегальное. Не покупайте гадость на рынке. Живем цивилизованно, не поддерживайте пиратов, не подпитывайте их деятельность".

Напомним, прокат "Мавки" в Украине длится уже рекордные 4,5 месяца. По словам Ирины, на этой неделе "Мавка" перепрыгнула "Аватар 2" по количеству проданных билетов. В скором времени "Мавка" появится на национальной диджитале платформе. "Поэтому пока не гуглите "смотреть молва онлайн бесплатно", – отмечает Ирина.

"Наша "Мавка" живет свою жизнь согласно законодательству и принципам цивилизованного медиарынка. Без сознательного отношения каждого украинца к этому нам это зло не преодолеть, во всех смыслах. И мы имеем в сердце то, что не умирает", - подытожила женщина.

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Напомним, история "Мавки" получит продолжение – студия Animagrad, входящая в FILM.UA Group, вместе с французской компанией TeamTO, снимут анимационный сериал. Проект будет иметь 12 серий.