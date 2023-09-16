Для украденного сериала россияне создали новые постеры с искаженными лицами украинских актеров. Об этом в своих соцсетях написал исполнитель роли Лаврин Григорий Бакланов.

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Россияне украли украинский сериал "Поймать Кайдаша"

Знали, что все переозвучили "Кайдашев" и смотрят на пиратских платформах?

– спросил актер.

Другие звезды "Поймать Кайдаша", Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк также выразили свои мысли в социальных сетях и были шокированы действиями "соседей".

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"Поймать Кайдаша" перевели на русский / Скриншоты из инстаграма Григория Бакланова

"Поймать Кайдаша" – о чем сериал

Сериал "Поймать Кайдаша" стал одним из популярнейших в Украине. Он является адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

Всего за 12 эпизодов сериала "Поймать Кайдаша" актеры Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов и Антонина Хижняк сумели покорить сердца тысяч украинцев. Однако они больше известны зрителям, как Омелько, Мария, Карпо, Лаврин и Мотря.

"Поймать Кайдаша": смотрите все серии онлайн

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