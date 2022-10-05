Во Львове 6 октября состоится встреча с актерами "Поймать Кайдаша": почему следует пойти

Завтра, 6 октября, во Львове Кайдашева семья встретится со своими зрителями. Вечер состоится в театре пива "Правда" в 18:00.

Комедийный сериал "Поймать Кайдаша" стал адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

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Вечер с актерами "Поймать Кайдаша" во Львове: почему стоит пойти

На мероприятии состоится немало интересного:

встреча и общение с главными исполнителями ролей культового сериала;

фото и автограф сессии;

общий просмотр первых серий сериала;

ответы на все вопросы по съемочному процессу;

а также эксклюзивное закулисное видео и смешные моменты съемок, которых никто не видел.

Вас будут ждать:

Кайдашиха – Ирина Мак;

Карп – Тарас Цымбалюк;

Мотря – Тоня Хижняк;

Лаврин – Григорий Бакланов;

Мелашка – Дарья Федина;

Артем – Роман Ясиновский.

Билет на мероприятие можно приобрести в директе @act_lots. Стоимость билета: 600 грн. Количество мест ограничено. Собранные средства пойдут на покупку внедорожника для ВСУ.

Вечер с актерами "Поймать Кайдаша" во Львове / Постер

"Поймать Кайдаша": что известно о сериале

Сериал сняли по повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Сценарий переработали на современный лад, чтобы зритель на примере семейных раздоров из 20 века увидел проблемы настоящего. Экранизовать историю взялась талантливая сценаристка Наталья Ворожбит, которая и сама предстала перед зрителем в роли мамы Мелашки.

Всего за 12 эпизодов актеры Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов и Антонина Хижняк сумели покорить сердца тысяч украинцев. Однако они больше известны зрителям, как Омелько, Мария, Карпо, Лаврин и Мотря.

Кто еще не видел – рекомендуем к просмотру, это поможет также расслабиться и хоть немного оторваться от новостей о войне.

"Поймать Кайдаша": смотрите 1 серию онлайн