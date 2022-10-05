Комедійний серіал "Спіймати Кайдаша" став адаптацією знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Режисеркою сучасного інтерпретації твору виступила Наталка Ворожбит, найбільш відома за кінострічками "Кіборги", "Дике поле", "Погані дороги". Саме вона майстерно показала кумедну історію української сім'ї, що складається з 8 головних героїв. Хронологічно охопила період з 2005 до 2014 року.

Читайте також Найцікавіші кінопрем'єри жовтня 2022 на будь-який смак

Вечір з акторами "Спіймати Кайдаша" у Львові: чому варто піти

На заході відбудеться чимало цікавого:

зустріч та спілкування з головними виконавцями ролей культового серіалу;

фото та автограф сесії;

спільний перегляд перших серій серіалу;

відповіді на усі питання щодо знімального процесу;

а також ексклюзивне залаштункове відео та смішні моменти зйомок, яких ніхто не бачив.

На вас чекатимуть:

Кайдашиха – Ірина Мак;

Карпо – Тарас Цимбалюк;

Мотря – Тоня Хижняк;

Лаврін – Григорій Бакланов;

Мелашка – Дарина Федина;

Артем – Роман Ясіновський.

Квиток на захід можна придбати у діректі @act_lots. Вартість квитка: 600 грн. Кількість місць обмежена. Зібрані кошти підуть на купівлю позашляховика для ЗСУ.

Вечір з акторами "Спіймати Кайдаша" у Львові / Постер події

"Спіймати Кайдаша": що відомо про серіал

Серіал зняли за повістю Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". Сценарій переробили на сучасний лад, щоб глядач на прикладі сімейних чвар з 20 століття побачив проблеми сьогодення. Екранізувати історію взялась талановита сценаристка Наталія Ворожбит, яка і сама постала перед глядачем у ролі мами Мелашки.

Всього за 12 епізодів актори Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов та Антоніна Хижняк зуміли підкорити серця тисяч українців. Однак вони більше відомі глядачам, як Омелько, Марія, Карпо, Лаврін і Мотря.

Хто ще не бачив – рекомендуємо до перегляду, це допоможе також розслабитися і хоч на трохи відірватися від новин про війну.

"Спіймати Кайдаша": дивіться 1 серію онлайн