Ранее легендарный фантаст Стивен Кинг поделился ссылкой на клип песни "Не говорю прощай" певице Lama, решил не продлевать контракты с российскими издательствами и выложил фото в футболке с сине-желтой надписью "Я поддерживаю Украину".

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Стивен Кинг еще раз публично поддержал Украину

Путин должен исчезнуть, пока не убил всех нас. Так или иначе,

– написал писатель у себя в твиттере.

Мировые звезды продолжают выражать поддержку Украине. Среди них Дженнифер Энистон, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Брайан Кокс, Вера Фармига и другие. Анджелину Джоли, например, сегодня заскочили во Львове. Она встретилась с украинскими детьми, пострадавшими от войны.

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