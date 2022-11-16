Юлия Буйновская в сериале "Полкан" сыграла дочь полицейского – начальника полицейского отделения. В шоу она пытается доказать, что женщина может быть также успешной полисменкой, как и мужчина. По характеру она целенаправленна и одержима своей профессией. Юлия отмечала, что в жизни схожа со своей героиней – стремится к успеху и занимается исключительно любящим. Однако 24 февраля звезду "накрыла" депрессия и помог ей с ней справиться отец, сейчас воюющий на фронте.

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Актриса Юлия Буйновская рассказала об отце-воине и пережитой депрессии

Начало полномасштабного вторжения поставило на паузу жизнь каждого украинца, в том числе и актрисы Юлии Буйновской. Она перестала радоваться, ее накрыла волна горя и уныния, а также не могла общаться на довоенные темы. Со временем она переосмыслила свою жизнь и отношение к происходящему.

Поначалу не давала себе возможности жить лучше. Если у других людей болит, почему мне должно быть хорошо? Но мой отец, который сейчас воюет, дал мне понять, что надо жить здесь и сейчас, потому что "потом" может не наступить,

– призналась Юлия.

Отец Юлии сейчас воюет на фронте и время от времени посылает ей смешные фото и видео. "Я понимаю, что ему даже там может быть весело, он у меня оптимист. Если он веселится при таких обстоятельствах, я тоже могу и хочу найти поводы для радости, смеха", – дополнила Юлия.

К тому же Буйновская посоветовала посмотреть комедийный детектив "Полкан", что можно посмотреть на ютуб-канале Нового канала. "Считаю, что юмор и поводы для радости помогают нам жить и преодолевать этот сложный этап", – сказала она.

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