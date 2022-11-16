Юлія Буйновська у серіалі "Полкан" зіграла доньку полісмена – начальника поліцейського відділку. В шоу вона намагається довести, що жінка може бути також успішною полісменкою, як і чоловік. За характером вона цілеспрямована та одержима своєю професією. Юлія зазначала, що у житті схожа зі своєю героїнею – прагне успіху та займається винятково тим, що любить. Проте 24 лютого зірку "накрила" депресія і допоміг їй з нею справитися батько, який зараз воює на фронті.

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Актриса Юлія Буйновська розповіла про батька-воїна і пережиту депресію

Початок повномасштабного вторгнення поставив на паузу життя кожного українця, зокрема й актриси Юлії Буйновської. Вона перестала радіти, її накрила хвиля горя та смутку, а також не могла спілкуватися на довоєнні теми. З часом вона переосмислила своє життя та ставлення до того, що відбувається.

Спочатку не давала собі можливості жити краще. Якщо іншим людям болить, чому мені має бути добре? Але мій батько, який зараз воює, дав мені зрозуміти, що треба жити тут і зараз, бо "потім" може не настати,

— зізналася Юлія.

Батько Юлії зараз воює на фронті й час від часу надсилає їй смішні фото та відео. "Я розумію, що йому навіть там може бути весело, він в мене оптиміст. Якщо він веселиться за таких обставин, я теж можу й хочу знайти приводи для радості, для сміху", – доповнила Юлія.

До того ж Буйновська порадила переглянути комедійний детектив "Полкан", що можна переглянути на ютуб-каналі Нового каналу. "Вважаю, що гумор і приводи для радості допомагають нам жити й долати цей неможливо складний етап", – сказала вона.

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