"С новыми директрисой, формой и наставлениями – время изменений в Moordale Secondary. Открытие наших дверей 17 сентября. До встречи!" – так презентуют в новом ролике третий сезон "Полового воспитания".

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Кто вернется к своим ролям в третьем сезоне сериала "Половое воспитание"

В третьем сезоне на экраны вернутся любимые актеры и их персонажи:

Джиллиан Андерсон в роли Джин Милборн;

Аса Баттерфилд как Отис, Эмма Макей в роли Мэйв;

Нкути Гатва в образе Эрика;

Кедар Вильмс-Стрелинг в образе Джексона.

Но также появятся и новые лица:

актриса Джемайма Кирк сыграет бывшую студентку Мордейла и новую директрису школы Хоуп;

Джейсон Айзекс – Питера Гроффа, более успешного старшего брата мистера Гроффа, с которым тот будет жить после разлуки с миссис Грофф;

Актер и музыкант Дуа Салех сыграет небинарного ученика школы, который восстанет против правил школы и будет конфликтовать с новой директорисой..

Сюжет комедийного сериала "Половое воспитание"

Комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" (Sex Education) рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдейл. События первого сезона разворачиваются вокруг 16-летнего юноши Отиса, который переживает не лучший период в своей жизни. Его родители развелись, поэтому он остался жить с матерью, работающей секс-терапевтом. Он часто слышит слово "секс" и разговоры на "взрослые" темы в своем доме. Поэтому у парня зародилась идея создать в школе подпольные курсы сексуального воспитания.