"З новими директоркою, формою та настановами – час змін у Moordale Secondary. Відкриття наших дверей 17 вересня. До зустрічі!" – так презентують в новому ролику третій сезон "Сексуального виховання".

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Хто повернеться до своїх ролей у третьому сезоні серіалу "Статеве виховання"

У третьому сезоні на екрани повернуться улюблені актори і їх персонажі:

Джилліан Андерсон – у ролі Джин Мілборн;

Аса Баттерфілд – як Отіс, Емма Макей – у ролі Мейв;

Нкуті Гатва – в образі Еріка;

Кедар Вільмс-Стрілінг – в образі Джексона.

Але також з’являться й нові обличчя:

актриса Джемайма Кірк зіграє колишню студентку Мордейла й нову директорку школі Гоуп;

Джейсон Айзекс – Пітера Гроффа, успішнішого старшого брата містера Гроффа, з яким той житиме після розлуки з місис Грофф;

Актор і музикант Дуа Салех зіграє небінарного учня школи, що постане проти правил школи й конфліктуватиме з новою директоркою.

Сюжет комедійного серіалу "Статеве виховання"

Комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл. Події першого сезону розгортаються навколо 16-річного юнака Отіса, який переживає не найкращий період у своєму житті. Його батьки розлучилися, тому він залишився жити з матір'ю, яка працює секс-терапевтом. Він часто чує слово "секс" і розмови на "дорослі" теми у своєму домі. Тому у хлопця зародилася ідея створити у школі підпільні курси сексуального виховання.