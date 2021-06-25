"Половое воспитание 3": Netflix показал первые кадры и сообщил дату премьеры
Источник:Твиттер Netflix
Стриминговый сервис Netflix объявил дату выхода третьего сезона комедийного сериала "Половое воспитание" и показал первые кадры со съемок. Теперь мы знаем, что продолжение популярной ленты выйдет 17 сентября 2021 года, а первые кадры – смотрите в нашем материале.
На официальной странице компании в Твиттере появилось сообщение, в котором говорится, собственно, о дате премьеры и изображены первые кадры со съемок "Полового воспитания 3".
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Долгое ожидание наконец закончилось: премьера 3 сезона "Полового воспитания" состоится 17 сентября!
– отмечают в твиттере представители Netflix.
Тем временем новые кадры, опубликованные Netflix, показывают обновленную школьную форму для учеников: Отиса, Эрика, Мейв и их компании. Также можно мельком увидеть нового директора. Есть и новые закулисные кадры, сделанные актрисой Таней Рейнольдс, которая перевоплотится в Лили.
Что еще известно о 3 сезоне "Полового воспитания"
В феврале 2020 года Netflix объявила, что третий сезон Полового воспитания по-прежнему состоится, так как первые два получили значительную популярность.
В частности, первый сезон "Полового воспитания", который вышел в 2019 году, посмотрело более 40 миллионов зрителей во всем мире.
Шоу дало возможность говорить о вещах, которых люди раньше стеснялись. Все показанное в сериале – часть нашей повседневной жизни, но люди упорно делают вид, что этих вещей и тем не существует,
– говорит Джиллиан Андерсон, звезда сериала "Половое воспитание".
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Что мы увидим в третьем сезоне "Полового воспитания"
Ранее сообщали о тизере 3 сезона, который очень интригует. В ролике директор школы первых двух сезонов идет по коридору и ведет зрителя за собой, показывая ему картины, на которых изображены главные герои сериала. Таким образом, он интригует зрителя новыми сюжетными линиями, которые будут освещены в третьем сезоне "Полового воспитания".
Тизер третьего сезона "Полового воспитания": смотрите видео
Возможно, в третьем сезоне мы понаблюдаем за такими сюжетными линиями:
- Отис и дальше останется "секс-гуру";
- сложности Эрика с Адамом останутся;
- Лили и дальше будет изучать свою сексуальность;
- А еще, интересно было бы, если бы актерское мастерство Джексона оказалось бы его настоящим призванием.
Впрочем, судя по тизеру, в третьем сезоне герои еще больше запутаются в своих сексуальных и романтических проблемах. Главная интрига – будут ли вместе Отис и Мейв. Ведь, пока остается непонятной ситуация парня с инвалидностью, – не соперник ли это для Отиса? И, думаем, всех поклонников беспокоит вопрос – что будет делать мама Отиса со своим новым состоянием?
Ранее, в 2020 году Netflix на официальной странице в фейсбуке показал сценарий к первому эпизоду третьего сезона "Полового воспитания".
Актер Аса Баттерфилд в интервью The Guardian рассказал: "Со времени финального эпизода второго сезона произошел определенный скачок. Отис вернулся в школу, но он немного вырос и стал более дерзким. Мне было забавно изображать его новую харизму. Но не волнуйтесь, он все еще неуклюжий. Во время съемки нас сфотографировали папарацци, и люди волновались из-за того, что у Отиса появились усы. Могу только сказать, что это ненадолго".
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"Касаясь" отношений Отиса с Мэйв, Баттерфилд дополнил: "Их отношения продолжат развиваться в третьем сезоне. Мы также исследуем, почему Отис вообще руководил своей клиникой – чтобы быть рядом с Мэйв, или он действительно получает такое удовольствие от помощи людям?".
Кто вернется к своим ролям в третьем сезоне сериала "Половое воспитание"
В третьем сезоне на экраны вернутся любимые актеры и их персонажи:
- Джиллиан Андерсон - в роли Джин Милборн;
- Аса Баттерфилд – как Отис, Эмма Макей - в роли Мэйв;
- Нкути Гатва – в образе Эрика;
- Кедар Вильмс-Стрелинг – в образе Джексона.
Но также появятся и новые лица:
- актриса Джемайма Кирк сыграет бывшую студентку Мордейла и новую директрису школы Хоуп;
- Джейсон Айзекс – Питера Гроффа, более успешного старшего брата мистера Гроффа, с которым тот будет жить после разлуки с миссис Грофф;
- Актер и музыкант Дуа Салех сыграет небинарного ученика школы, который встанет против правил школы и будет конфликтовать с новой директоршей.
Сюжет комедийного сериала "Половое воспитание"
Комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" (Sex Education) рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдейл. События первого сезона разворачиваются вокруг 16-летнего юноши Отиса, который переживает не лучший период в своей жизни. Его родители развелись, поэтому он остался жить с матерью, работающей секс-терапевтом. Он часто слышит слово "секс" и разговоры на "взрослые" темы в своем доме. Поэтому у парня зародилась идея создать в школе подпольные курсы сексуального воспитания.