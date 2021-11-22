В арсенале Netflix комедийно-драматический сериал "половое воспитание" – один из самых рейтинговых. Это не странно, сразу после выхода первого сезона он стал любимым во всем мире.

Если вы пропустили Отис и Мэйв, секс-клиника и настоящий отец Джой: каким будет 4 сезон "Полового воспитания"

"Половое воспитание" рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдейл. Напомним, третий сезон показал отношения между Отисом и Руби, Мейв и Айзеком, Эриком и Адамом. Также мы увидели предательство, ссоры и новую страсть между Отисом и Мейв. Самое главное – в школе появилась новая директор, принципы и правила которой – недопустимы со стороны этики: ограничение ученических прав и свободы, обесценивание и демотивация. Ученики, конечно, сделали все возможное, чтобы она освободилась. Мать Отиса, Джин, родила первенца, однако, кто все-таки является отцом – мы увидим в 4 сезоне. Таким образом, в четвертом сезоне мы узнаем:

будут ли снова вместе Отис и Мейв;

как сложится судьба независимого Эрика;

кто настоящий отец Джой;

о будущем Мурдейла;

сможет ли Отис возродить секс-клинику.

"Половое воспитание" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн