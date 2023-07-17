Netflix официально продлил "Половое воспитание" на четвертый сезон. Мы не уверены столько еще продлится комедийный сериал, но он однозначно запомнится как один из лучших.

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Чего ожидать от четвертого сезона "Полового воспитания"

Как и в конце каждого сезона "Полового воспитания", у нас остается множество вопросов к следующему.

Внимание! Дорогие зрители, если вы еще не досмотрели второй сезон до конца, предупреждаем – дальше спойлеры. Если вы не боитесь их – читайте с удовольствием далее. Но прежде рекомендуем посмотреть ленту.

"Половое воспитание": смотрите трейлер 4 сезона

Отис и Мейв снова будут вместе

Как только пара наконец призналась в своих чувствах друг к другу, у них начался новый роман. Однако, Мейв уезжает в США на пару месяцев на учебу. У нас будет шанс увидеть, какими будут их отношения в будущем, когда Мейв вернется.



Поцелуй Отиса и Мейв на заправке / Netflix

Независимый Эрик

Эрик часто является голосом разума для Отиса и большую часть времени ему помогает. Однако, это не помешало ему предать обоих своих парней. Сначала он предал Рахиму с бывшим хулиганом Адамом, а затем, находясь в Нигерии, он поцеловался с фотографом Оба. Эрик расстался с Адамом, чтобы он мог исследовать свою сексуальность, не будучи привязанным к отношениям.



Эрик и Адам / Netflix

Кто настоящий отец Джой

С рождением младшей сестры Джой можно было подумать, что Отис, Джин, Ола и Якоб могут рассчитывать на жизнь в счастливой семье. Однако, Джин получила несколько неприятных новостей в больницы, их принесли конверт с результатами ДНК. Джин очень удивилась, прочитав, что там написано, однако, для нас держат это в секрете.

Мы знаем, что у Джин была здоровая сексуальная жизнь до встречи с Джейкобом, она регулярно встречалась с Дэном и Гарри. И хотя Джин целовала только своего бывшего мужа Реми, было ли это на самом деле чем-то большим, чего мы не видели на экране? Возможно, это разобьет сердце Якоба в 4-м сезоне.



Джин в третьем сезоне / Netflix

Будущее Мурдейла

Студенты Мурдейла преуспели в своем протесте. Хоуп Хеддон уволилась, но ученические поступки заставили правление и инвесторов прибегнуть к отчаянным мерам. Из-за прекращения финансирования, школу придется продать. Поэтому будущее Мурдейла под угрозой, поскольку теперь ученики должны искать новую школу, чтобы доучиться.

Как-то Джексон прочитал: "Секс-школа вдохновляет на протесты во всей стране!". Это означает, что если несколько школ занимают одну и ту же позицию, то правительству, возможно, придется сделать выбор относительно будущего преподавания полового воспитания в Великобритании, оставив дверь Мурдейла открытыми.



Школа Мурдейл / Netflix

Сможет ли Отис возродить секс-клинику

Из-за того, что Отис и Мэйв помирились, а также из-за отсутствия достойного полового воспитания в школе, Отис возродил секс-клинику для строптивых учеников, которые нуждаются в помощи. Это, безусловно, было бы лучшим способом занять время Отиса, пока Мэйв будет в Америке.



Отис дает советы ученикам / Netflix

Сюжет и трейлеры комедийного сериала "Половое воспитание"

Комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" (Sex Education) рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдейл. События первого сезона разворачиваются вокруг 16-летнего юноши Отиса, который переживает не лучший период в своей жизни. Его родители развелись, поэтому он остался жить с матерью, работающей секс-терапевтом. Он часто слышит слово "секс" и разговоры на "взрослые" темы в своем доме. Поэтому у парня зародилась идея создать в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

"Половое воспитание" 1 сезон 2019: смотрите трейлер

Во втором сезоне Отис научился мастурбировать, Мейв встретилась со своей матерью, они вместе снова договариваются вновь оказывать услуги по секс-советам. Эрик встречает парня, им становится романтичный Рахим. Мать Отиса – Джин вдруг узнает, что она беременна.

"Половое воспитание" 2 сезон 2020: смотрите трейлер

Третий сезон показал отношения между Отис и Руби, Мэйв и Айзеком, Эриком и Адамом. Также мы увидели предательство, ссоры и новую страсть между Отисом и Мейв. Самое главное – в школе появилась новая директор, принципы и правила которой – недопустимы со стороны этики: ограничение ученических прав и свободы, обесценивание и демотивация. Ученики, конечно, сделали все возможное, чтобы она уволилась. Мать Отиса, Джин, родила ребенка, однако, кто все-таки является отцом – мы увидим в 4 сезоне.

"Половое воспитание" 3 сезон 2021: смотрите трейлер